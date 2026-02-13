Il Consiglio Federale ha scelto gli allenatori delle nazionali

ROMA-Si è riunito oggi a Roma il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo che ha preso importanti decisioni per l'intero movimento pallavolistico italiano.
In apertura dei lavori si è discusso della sottoscrizione di una polizza assicurativa dedicata agli atleti di alto livello inseriti nell'attività delle Nazionali Seniores azzurre, con l’obiettivo di garantire loro una tutela ancora più ampia e adeguata al ruolo di rappresentanti di vertice del movimento pallavolistico italiano.
Il Consiglio ha inoltre ricevuto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori organizzativi relativi ai Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2026: evento di grande prestigio internazionale che vedrà l’Italia ancora una volta protagonista.
Tra i punti all’ordine del giorno, spazio anche al progetto della Media Factory federale, iniziativa strategica finalizzata a rafforzare l’immagine della Federazione Italiana Pallavolo e a sviluppare contenuti innovativi, in linea con le evoluzioni tecnologiche e con le nuove modalità di fruizione digitale.
Celebrazioni 80 anni –
È stato presentato il progetto per le celebrazioni per dell’80° anniversario della Federazione Italiana Pallavolo, ricorrenza di straordinaria importanza che coinvolgerà l’intero territorio nazionale attraverso una serie di eventi dedicati. L’evento di apertura si terrà a Bologna il 31 marzo 2026, nella stessa città e nella medesima data in cui nacque la FIPAV, con la Cerimonia della Hall of Fame della Pallavolo Italiana.
Gli staff delle nazionali azzurre –
Sono stati approvati sia i programmi d’attività delle nazionali italiane, sia i relativi componenti degli staff azzurri. Di seguito i primi allenatore delle formazioni azzurre. Il resto degli staff sarà pubblicato prossimamente sul sito federale.
Nazionale Seniores Femminile: Julio Velasco (Commissario Tecnico).
Nazionale B Femminile - Giochi del Mediterraneo: Carlo Parisi.
Nazionale U22-F: Gaetano Gagliardi.
Nazionale U18-F: Stefano Gregoris.
Nazionale U17-F: Monica Cresta.
Direttore Tecnico Giovanili Femminili: Marco Mencarelli.
Nazionale Seniores Maschile: Ferdinando De Giorgi (Commissario Tecnico).
Nazionale Giochi del Mediterraneo, Under 22/18-M: Vincenzo Fanizza.
Nazionale U17-M: Francesco Conci.
Direttore Tecnico Giovanili Maschili: Vincenzo Fanizza.
Campionato italiano beach volley –
Nel corso della riunione sono state inoltre definite le tappe del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026, secondo il seguente calendario.
Falconara (AN): 12-14 giugno 2026
Marina di Ravenna: 3-5 luglio 2026
San Cataldo (LE): 17-19 luglio 2026
Cordenons (PN): 7-9 agosto 2026
Vasto (CH): 21-23 agosto 2026
Coppa Italia beach volley –
È stata assegnata al Comitato Regionale FIPAV Liguria e alla società Riviera Beach Volley ASD l’organizzazione della Coppa Italia di Beach Volley per Società, in programma il 18 e 19 aprile 2026 a Laigueglia (SV).
Final Four Coppa Italia Serie B –
Il Consiglio Federale ha deliberato l’assegnazione della Final Four di Coppa Italia di Serie B Maschile, Serie B1 Femminile e Serie B2 Maschile 2025-2026 alla società Olimpia Teodora Ravenna. L’evento si svolgerà dal 2 al 4 aprile 2026 a Ravenna.