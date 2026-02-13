Il Consiglio Federale ha scelto gli allenatori delle nazionali

ROMA-Si è riunito oggi a Roma il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo che ha preso importanti decisioni per l'intero movimento pallavolistico italiano.

In apertura dei lavori si è discusso della sottoscrizione di una polizza assicurativa dedicata agli atleti di alto livello inseriti nell'attività delle Nazionali Seniores azzurre, con l’obiettivo di garantire loro una tutela ancora più ampia e adeguata al ruolo di rappresentanti di vertice del movimento pallavolistico italiano.

Il Consiglio ha inoltre ricevuto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori organizzativi relativi ai Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2026: evento di grande prestigio internazionale che vedrà l’Italia ancora una volta protagonista.

Tra i punti all’ordine del giorno, spazio anche al progetto della Media Factory federale, iniziativa strategica finalizzata a rafforzare l’immagine della Federazione Italiana Pallavolo e a sviluppare contenuti innovativi, in linea con le evoluzioni tecnologiche e con le nuove modalità di fruizione digitale.