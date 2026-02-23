La grande pallavolo in tv: ecco dove andranno gli Europei maschili e femminili

Su Dazn il grande volley
Dazn annuncia il rinnovo dei diritti della Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni, fino al 2029, e l’acquisizione delle edizioni 2026 e 2028 dei Campionati Europei maschili e femminili. L’accordo, chiuso attraverso l’intermediazione portata avanti da Infront (exclusive media rights distribution partner della Cev), rafforza una presenza iniziata nel 2018 e progressivamente ampliata.
La piattaforma trasmetterà tutte le partite delle squadre italiane nelle competizioni europee, oltre ai migliori match internazionali di Champions League. Fino al 2029 torneranno in app anche Cev Cup, Challenge Cup e il beach volley con Europei e Beach Volley Nations Cup. L’offerta volley di Dazn si integra con un pacchetto domestico e internazionale già molto ricco: Superlega Credem Banca, Serie A1 Tigotà, Serie A2 maschile, Del Monte Supercoppa A2, Volleyball Nations League, Mondiale per Club e il prossimo Mondiale.
Sky e la pallavolo spettacolo
Anche Sky ha acquisito i diritti dei di EuroVolley 2026, in programma dal 21 agosto al 26 settembre, e rinnovato fino alla stagione 2026/2027 quelli delle principali competizioni europee per club: Champions League e una selezione delle migliori partite di Cev Cup e Challenge Cup.
Le ragazze di Velasco, i ragazzi di De Giorgi
Tocca alle ragazze campionesse di tutto, dalle Olimpiadi ai Mondiali. L’estate azzurra si aprirà il 21 agosto proprio con l’esordio della Nazionale femminile guidata da Julio Velasco contro la Croazia a Göteborg. La fase finale si disputerà a Istanbul il 5 e 6 settembre. Per l’Italvolley maschile di Fefè De Giorgi esordio il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, con semifinali e finali del torneo in programma il 25 e 26 settembre alla nuova Arena Milano di Santa Giulia, quella dell'hockey olimpico.