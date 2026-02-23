La grande pallavolo in tv: ecco dove andranno gli Europei maschili e femminili

Su Dazn il grande volley

- Italia sempre più pallavolcentrica. Il 2026 toccherà agli europei coinvolgere nuovamente i tifosi delle nostre nazionali campioni del mondo.

Dazn annuncia il rinnovo dei diritti della Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni, fino al 2029, e l’acquisizione delle edizioni 2026 e 2028 dei Campionati Europei maschili e femminili. L’accordo, chiuso attraverso l’intermediazione portata avanti da Infront (exclusive media rights distribution partner della Cev), rafforza una presenza iniziata nel 2018 e progressivamente ampliata.

La piattaforma trasmetterà tutte le partite delle squadre italiane nelle competizioni europee, oltre ai migliori match internazionali di Champions League. Fino al 2029 torneranno in app anche Cev Cup, Challenge Cup e il beach volley con Europei e Beach Volley Nations Cup. L’offerta volley di Dazn si integra con un pacchetto domestico e internazionale già molto ricco: Superlega Credem Banca, Serie A1 Tigotà, Serie A2 maschile, Del Monte Supercoppa A2, Volleyball Nations League, Mondiale per Club e il prossimo Mondiale.