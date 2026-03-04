La pallavolo mondiale piange Aleksandar Boricic

ROMA - È con profondo cordoglio che la famiglia della pallavolo europea ha appreso della scomparsa di Aleksandar Boričić , già Presidente della Confederazione Europea di Pallavolo (CEV) dal 2015 al 2024, venuto a mancare all'età di 77 anni dopo una breve malattia a Belgrado, sua città natale. Figura di riferimento della pallavolo internazionale, Boričić ha dedicato l’intera vita al nostro sport, prima come giocatore della nazionale jugoslava, poi come allenatore e dirigente, contribuendo in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo della pallavolo in Europa e nel mondo. Alla guida della CEV dal 2015 al 2024, Boričić ha promosso un importante processo di modernizzazione e rinnovamento dell’organizzazione, con l’obiettivo di adeguarla alle nuove esigenze del movimento, mantenendo sempre atleti e allenatori al centro delle decisioni. Durante il suo mandato ha supervisionato, tra le altre iniziative, il rinnovamento del format del CEV EuroVolley, oggi organizzato in più Paesi con la partecipazione di 24 squadre per genere, e ha guidato la pallavolo europea attraverso momenti complessi, tra cui la pandemia da coronavirus. Il suo secondo e ultimo mandato si è concluso nell’estate del 2024, quando ha ricevuto una standing ovation da parte dei delegati presenti all’Assemblea Generale della CEV tenutasi a Napoli. In segno di rispetto e memoria, la CEV ha annunciato che prima dell’inizio di tutte le partite delle Coppe Europee in programma questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio.

Il ricordo del presidente FIPAV Giuseppe Manfredi

« Con Aleksandar Boričić scompare una figura di straordinaria importanza per la crescita e lo sviluppo della pallavolo europea e mondiale. È stato un grande dirigente, capace di guidare la CEV con visione e determinazione in anni particolarmente complessi per il nostro sport. Ho avuto il piacere di collaborare con lui in molte occasioni e, oltre al profondo rispetto istituzionale, mi legava ad Aleksandar anche un sincero rapporto di amicizia. A nome della pallavolo italiana desidero esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la comunità della pallavolo internazionale ».

Le parole del presidente CEV Roko Sikirić

« Sono certo che tutti i membri della nostra famiglia della pallavolo condividano i miei sentimenti di profonda gratitudine per il suo lungo impegno nella governance del nostro sport e conserveremo ricordi preziosi del tempo trascorso con lui. La pallavolo europea deve moltissimo a un uomo che ha vissuto e respirato la pallavolo per tutta la sua vita. Sebbene siamo profondamente rattristati da questa notizia, onoriamo la sua eredità e restiamo impegnati a proseguire il suo lavoro per il bene della pallavolo. A nome dell’intera famiglia della pallavolo europea esprimo le più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari in questo momento difficile. Il suo contributo al nostro sport sarà sempre ricordato ».

Una vita dedicata alla pallavolo

Nato il 24 maggio 1948 a Belgrado, Aleksandar Boričić iniziò il suo percorso nella pallavolo nel 1962 come giocatore della Stella Rossa, club con il quale successivamente ricoprì anche i ruoli di allenatore e direttore generale. Durante la sua carriera da atleta è stato membro della nazionale jugoslava, con cui ha disputato 103 incontri internazionali.

Con la Stella Rossa, sia come giocatore sia come allenatore, ha conquistato cinque titoli nazionali e sei coppe nazionali. A livello internazionale ha ottenuto importanti risultati, tra cui la medaglia di bronzo al Campionato Europeo del 1975, disputato in Jugoslavia, e il terzo posto nella CEV Cup del 1986, quando guidò la squadra femminile della Stella Rossa come capo allenatore.

Nel corso della sua carriera dirigenziale ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo. È stato il 20° e ultimo Presidente della Federazione di Pallavolo della Jugoslavia (20 giugno 1992 – 4 febbraio 2003), quindi il primo e unico Presidente della Federazione di Pallavolo di Serbia e Montenegro (4 febbraio 2003 – 22 giugno 2006) e successivamente il primo Presidente della Federazione di Pallavolo serba (22 giugno 2006 – 7 maggio 2016).

A livello internazionale ha ricoperto il ruolo di Presidente della Confederazione Europea di Pallavolo (CEV) dal 17 ottobre 2015 al 24 agosto 2024. Durante questo periodo è stato anche 2° Vicepresidente Esecutivo della Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB).