La dura legge di Tolok. Chieri s’inchina al 5°

L’opposta russa con 33 punti e il titolo di Mvp trascina l’Igor che ora è attesa da Conegliano
Enrico Capello
1 min
La dura legge di Tolok. Chieri s’inchina al 5°© FIORENZO GALBIATI

Chieri ci mette cuore, orgoglio e una prova di ben altro spessore rispetto a gara-1, ma in semifinale playoff ci va la cinica Novara che espugna il Ruffini di Torino al tie-break, sfruttando quei dettagli che sono contati in un derby bellissimo, un concentrato di colpi di scena con il finale aperto fino all’ultimo. La MVP Tolok giganteggia con 33 punti, ma Chieri risponde con i 49 punti di Nemeth-Nervini e 16-9 a muro. Novara sbaglia qualcosa di meno e quello forse

