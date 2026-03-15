Cambi, la voglia di stupire: "Sfavorite, non battute"

Con la mente sgombra da lacci e laccioli e il “braccio armato”: senza paura, forzando e osando per non regalare nulla di facile alla corazzata del volley italiano. E’ con questo spirito libero che l’Igor Novara affronta, per il quarto anno di fila, l’Imoco Conegliano nelle semifinali playoff. Si parte oggi, ore 17.15 (diretta RaiPlay e VBTV, dalle 18 su Rai Sport), con gara-1 al Palaverde di Treviso. In questa stagione nei 3 match di campionato e