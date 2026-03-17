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Sitting Volley: Pisa trionfa a Lione nella Golden EuroLeague Women

Le toscane di Eva Ceccatelli nella finale della prestigiosa manifestazione svoltasi a Lione hanno battuto l'altra compagine italiana I Santi Ortopedie Nola
1 min
Dream Volley PisaGolden EuroLeaguelione
Sitting Volley: Pisa trionfa a Lione nella Golden EuroLeague Women

LIONE (FRANCIA)-Bella impresa della Dream Volley Pisa che a Lione in Francia si è aggiudicata la prestigiosa Golden EuroLeague Women, manifestazione europea di sitting volley organizzata da ParaVolley Europe. 

L’atto finale è stato tutto italiano. Le toscane di Eva Ceccatelli, infatti, hanno battuto la formazione de I Santi Ortopedie Nola guidata da Guido Pasciari in un match emozionante terminato al tie-break 3-2 (26-24, 25-15, 24-26, 23-25, 15-4). MVP del match Silvia Giuseppina Macchiarulo della Dream Volley Pisa. 

La Dream Volley Pisa trionfa nella Golden EuroLeague Women, manifestazione europea di sitting volley organizzata da ParaVolley Europe, disputatasi a Lione (Francia) da venerdì 13 a domenica 15 marzo. 

L’atto finale è stato tutto italiano. Le toscane di Eva Ceccatelli, infatti, hanno battuto la formazione de I Santi Ortopedie Nola guidata da Guido Pasciari in un match emozionante terminato al tie-break 3-2 (26-24, 25-15, 24-26, 23-25, 15-4). MVP del match Silvia Giuseppina Macchiarulo della Dream Volley Pisa. 

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