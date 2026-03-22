Assegnati a Plan de Corones gli scudetti dello Snow Volley

PLAN DE CORONES (BOLZANO)- Sono Dalmazzo, Toti, Arcaini e Poszmikova nel femminile e Windish, Hanni, Groeber nel tabellone maschile a festeggiare la conquista dei titoli di Campionesse e Campioni d’Italia di Snow Volley 2026. Le finali del Campionato Italiano di Snow Volley 2026 , che hanno visto la partecipazione di 16 squadre tra femminile e maschile, sono state organizzate dalla Federazione Italiana Pallavolo con il prezioso supporto della SSV Bruneck Volley. In totale sono state 32 partite le partite disputate sulla nevenell’arco delle due giornate di gare.

Nella suggestiva cornice delle Dolomiti, a Plan de Corones, oltre i 2.000 metri d’altezza, la giornata conclusiva ha regalato spettacolo ed emozioni: prima le semifinali, poi le finali che hanno assegnato i titoli di questa edizione.

Nel tabellone femminile, Anna Dalmazzo in squadra con Giulia Toti (alla sua prima partecipazione), Sofia Arcaini (MVP della manifestazione) e Silvia Poszmikova ha conquistato il titolo superando in finale, con il punteggio di 2-0 (15-13, 15-10), la formazione composta da Lea Burgmann, Anya Burgmann, Sarah Riva e Julia Mairhofer, quest’ultime vincitrici nel 2025 nelle finali di Prato Nevoso.

Un successo costruito già in semifinale, dove Dalmazzo e compagne, campionessa d’Italia nel 2022 e 2023, si erano imposte con autorità su Brugger, Obletter e Stolzechner con il punteggio di 2-0 (15-8, 17-15).

Le parole di Brugger, Obletter e Stolzechner

« Siamo molto felici perché questa rivincita l’abbiamo aspettata per un anno. Un altro trofeo per noi dopo gli scudetti 2022, 2023 e la Coppa CEV. Conoscevamo le nostre avversarie e abbiamo approcciato a questa finale con la giusta mentalità e abbiamo commesso pochi errori. Invitiamo tutti a provare lo snow volley, ma prima ancora vi invitiamo a giocare a beach volley. Entrambi sono degli sport “estremi ».

Sul terzo gradino del podio, invece, sono salite Seeber, Altstatter e Lufter che hanno superato al tie-break 2-1 (11-15, 16-14, 15-8) Brugger, Obletter e Stolzechner.

In campo maschile, invece, Jakob Windish, Theo Hanni e Markus Groeber hanno firmato un percorso perfetto nell’arco della due giorni, imponendosi con quattro vittorie in altrettante gare. In finale, il team della SSV Pallavolo Brunico ha avuto la meglio su sugli altri altoatesini Seeber, Berger e Burgmann con il punteggio di 2-1 (15-17, 15-9, 14-16) confermando solidità e grande intesa nei momenti decisivi.

Le parole di Theo Hanni

« Ogni anno l’appuntamento con lo snow volley è qualcosa di speciale; quest’anno lo è ancor di più perché a Plan de Corones sono di casa. Sono felice di aver visto e ringrazio i miei compagni Jakob e Klaus ».

Le parole di Jakob Windish

« È stato molto divertente giocare a snow volley”, ha detto Jakob Windish. “Di solito qui vengo a sciare e, in questi due giorni, invece ho avuto modo di giocare a snow volley con loro e sono felicissimo ».

Terzo posto, invece, per la squadra formata da Enrico Lupatelli, Michele Bennato, Alex Arnofoli e Stefano De Leo che nella finalina ha superato per 2-0 (15-11, 18-16) la formazione composta da Michael Stozlechner, Felix Gruber e Diego Leon Steger.

Si chiude così l’edizione 2026 del Campionato Italiano di Snow Volley, tra entusiasmo e grande partecipazione. All’ombra della monumentale Campana della Pace, i due campi allestiti sulla neve hanno attirato anche tanti curiosi che, tra una sciata e l’altra, si sono fermati ad assistere a uno spettacolo unico, capace di unire sport, svago e paesaggio in una location, con le Dolomiti a fare da sfondo naturale, davvero speciale.