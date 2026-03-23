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Egonu più Pietrini. E ora Milano vola

Vittoria al tie-break: l’opposta (otto punti) è decisiva
Enrico Capello
1 min
volley femminileEgonunumia vero volley
Egonu più Pietrini. E ora Milano vola© Agenzia Aldo Liverani Sas

Potrebbe già risolversi in settimana con gara-3 l’enigma delle due finaliste scudetto della serie A1 2025-26. Anche Milano è avanti 2-0 su Scandicci in un incrocio che, almeno finora, ha premiato il carattere e la migliore gestione delle forze della Numia Vero Volley. Ieri successo al tie-break in rimonta che ha mandato in solluchero i 5.000 spettatori dell’Allianz Cloud. Pare quasi che le alterne fortune in

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