Egonu più Pietrini. E ora Milano vola

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Potrebbe già risolversi in settimana con gara-3 l’enigma delle due finaliste scudetto della serie A1 2025-26. Anche Milano è avanti 2-0 su Scandicci in un incrocio che, almeno finora, ha premiato il carattere e la migliore gestione delle forze della Numia Vero Volley. Ieri successo al tie-break in rimonta che ha mandato in solluchero i 5.000 spettatori dell’Allianz Cloud. Pare quasi che le alterne fortune in Abbonati per continuare a leggere
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