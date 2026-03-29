Mati crede in Modena: "Facciamo il match"

Il derby della via Emilia non ha bisogno di presentazioni. Dentro ci sono tensione, storia recente e un equilibrio che racconta tutto: 14 vittorie a testa nei precedenti, sette sfide stagionali già disputate, tre tie-break nelle quattro gare di questa serie. Oggi Gara 5 dei quarti playoff scudetto tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, nel tempio del PalaPanini (ore 18, diretta su Rai Sport, Dazn, Vbtv). Chi vince va in semifinale contro Perugia (dall’altra parte