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Mati crede in Modena: "Facciamo il match"

Il centrale gialloblù senza dubbi: «Guai se ci adattiamo al gioco di Piacenza, serve personalità»
Piero Giannico
1 min
Mati crede in Modena: "Facciamo il match"© GALBIATI - ZANETTI

Il derby della via Emilia non ha bisogno di presentazioni. Dentro ci sono tensione, storia recente e un equilibrio che racconta tutto: 14 vittorie a testa nei precedenti, sette sfide stagionali già disputate, tre tie-break nelle quattro gare di questa serie. Oggi Gara 5 dei quarti playoff scudetto tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, nel tempio del PalaPanini (ore 18, diretta su Rai Sport, Dazn, Vbtv). Chi vince va in semifinale contro Perugia (dall’altra parte

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