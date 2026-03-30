Egonu, tocco da leader. E Milano vola in finale

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Saranno Milano e Conegliano a contendersi lo scudetto nella finale playoff di Superlega femminile. La Vero Volley non spreca il suo primo match-point davanti al pubblico di casa e in Gara 4 si impone 3-1 su Scandicci, spegnendo le speranze di rimonta delle Campionesse del Mondo in carica. Le toscane av
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