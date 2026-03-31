Hall of Fame: svelati i nomi dei 'pallavolisti di sempre'

BOLOGNA- Si è tenuta oggi, presso la Sala ’20 maggio 2012’ nel palazzo della Regione Emilia Romagna di Bologna, la cerimonia di premiazione della Hall Of Fame della pallavolo italiana . L’evento, giunto alla sua sesta edizione e moderato dai giornalisti Manuela Collazzo e Massimo Salmaso, è stato organizzato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e Sport Valley. Si è trattato di un pomeriggio di celebrazioni della lunga storia, costellata di personaggi incredibili e grandi successi, della Federazione Italiana Pallavolo.

Data e città di svolgimento sono estremamente importanti per il movimento pallavolistico italiano; il 31 marzo del 1946, infatti, nella Sala dei combattenti di Bologna, 28 appassionati fondarono la FIPAV celebrandone il I congresso. La Hall Of Fame è diventato così il primo evento legato alle celebrazioni degli 80 anni federali che saranno accompagnati da un programma di iniziative (presto disponibile il calendario completo) distribuite su tutto il territorio nazionale. La HOF è stata anche l’occasione, per il Vice Presidente Massimo Sala, di illustrare alcuni punti salienti del progetto di celebrazione degli 80 anni FIPAV.

La Commissione di Valutazione e Giudicatrice, presieduta dal presidente federale Giuseppe Manfredi e composta da giornalisti delle principali testate nazionali, ha votato per eleggere i vincitori delle seguenti categorie per l’anno 2025:

Parterre di assoluto livello del mondo pallavolistico, quest’oggi, nella città emiliano-romagnola. In Sala 20 maggio 2012 erano infatti presenti: il presidente della Federazione Internazionale Fabio Azevedo, il presidente della Federazione Europea Roko Sikiric e il presidente del ParaVolley Europe Branko Mihorko. La Federazione Italiana Pallavolo, naturalmente, è stata rappresentata dal numero uno federale Giuseppe Manfredi accompagnato da tutto il Consiglio federale; con loro anche una folta delegazione dei Comitati Regionali e Territoriali FIPAV. Non solo il mondo pallavolistico presente oggi, ma anche esponenti del panorama politico istituzionale nazionale e regionale; hanno preso infatti parola nel corso dell’evento anche l’Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Michele Sciscioli e, per la Regione Emilia Romagna, il presidente Michele De Pascale e l’Assessora a Commercio, Turismo e Sport Roberta Frisoni.

I premiati

Atleta pallavolo femminile: Maurizia Cacciatori

Atleta pallavolo maschile: Franco Bertoli

Atleta Beach Volley: Laura Bruschini

Allenatori: Daniele Bagnoli

Arbitri: Giulio La Manna

Dirigenti: Pietro Florio (di diritto), Arnaldo Eynard (di diritto), Renato Ammannito

Le parole di Fabio Azevedo, presidente FIVB

« E’ un grande piacere essere qua per celebrare la Hall Of Fame e anche gli 80 anni di questa Federazione. In Italia la pallavolo è motivo di ispirazione per ragazzi e ragazze e questo è splendido. In questa nazione c’è un grande senso di appartenenza e responsabilità per il nostro sport. Io dico sempre che siamo responsabili di proteggere la pallavolo e di renderla migliore. Ho qui vicino a me i due CT – Velasco e De Giorgi - che hanno vinto le Olimpiadi e i Mondiali negli ultimi due anni e vorrei un grande applauso per loro. Alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 sei rappresentanti delle squadre azzurre hanno portato la fiaccola olimpica. Questo dimostra quanto sia importante il nostro sport nel vostro paese. Grazie mille a tutti, viva l’Italia e viva la pallavolo ».

Le parole di Roko Sikiric, presidente CEV

« Le parole di Fabio Azevedo sono state emozionanti, sono molto onorato di essere qui per questo meraviglioso evento. Porto ovviamente in sala i saluti di tutta la pallavolo europea. Questa Federazione ha vinto tutto quello che si poteva vincere a livello seniores e giovanile ed è, sotto ogni aspetto, un punto di riferimento per tanti altri movimenti. Ringrazio ancora FIPAV da parte della CEV perché sono sicuro che insieme collaboreremo sempre al meglio, costruiremo nuovo futuro e svilupperemo al meglio il nostro sport ».

Le parole di Branko Mihorko, presidente ParaVolley Europe

« Dico sempre che la pallavolo paralimpica non è una disciplina separata dalla pallavolo. È parte integrante del nostro sport e parte di ciò che siamo. Condividiamo tutti la stessa idea: la pallavolo è completa solo quando ogni disciplina è rispettata e valorizzata. Il sitting volley non è qualcosa di diverso. L’Italia lo capisce molto bene. Grazie alla FIPAV, il sitting volley è riconosciuto e celebrato insieme alla pallavolo tradizionale. Avete dimostrato che l’inclusione non indebolisce una federazione. Grazie Presidente Manfredi e grazie alla comunità della pallavolo italiana, per il vostro sostegno e per aver dimostrato che il nostro sport è più forte quando c’è posto per tutti ».

Le parole di Giuseppe Manfredi, presidente FIPAV

« Credetemi sono molto molto emozionato. 80 anni sono un traguardo importante e penso che tutto quello che è successo in questi anni lo sia ancora di più. Questa Federazione è sempre in movimento, non si ferma mai. Ci soffermiamo poco sui successi passati e guardiamo sempre avanti, al futuro. Vedo qui in sala tanti rappresentanti dei nostri Comitati Regionali e Territoriali e questo mi riempie di orgoglio. Il territorio rende grande la Federazione per tutto il lavoro che fa e per il supporto che non fa mai mancare. Ringrazio infine la Regione Emilia Romagna per l’ospitalità e tutte le amministrazioni d’Italia che ci stanno contattando per sviluppare dei progetti sinergici; un grazie finale anche a tutte le aziende che stanno sostenendo fortemente il nostro cammino ».

Le parole di Massimo Sala, vice presidente FIPAV

« Sulle celebrazioni degli 80 anni FIPAV: “Abbiamo costruito un progetto immaginato come un vero e proprio percorso per celebrare questo 2026 speciale per la Federazione. Un cammino che va da nord a sud e che coinvolgerà tutta la penisola. Celebriamo il passato, ma guardiamo sempre al futuro. Collaboreremo con tutti i Comitati Territoriali che saranno i veri protagonisti. Verranno proposte iniziative per ogni territorio che saranno ovviamente collegate con i maggiori festeggiamenti nazionali. L’evento per eccellenza di quest’anno sarà sicuramente l’Europeo con la gara inaugurale in una piazza unica del nostro paese: Piazza del Pleibiscito a Napoli. L’intero percorso si chiuderà infine a dicembre con una partita celebrativa: Italia vs Resto del Mondo ».

Le parole di Michele De Pascale, presidente Regione Emilia Romagna e Roberta Frisoni, assessora a Commercio, Turismo e Sport

« La pallavolo è da sempre di casa in Emilia-Romagna- affermano il presidente de Pascale e l’assessora Frisoni-, un territorio che è espressione di una tradizione radicata e di un sistema sportivo capace di esprimere eccellenze a tutti i livelli, anche grazie alla presenza di numerose squadre impegnate in Serie A1, sia nel volley femminile che maschile. Ospitare la Hall of Fame significa riconoscere questa storia e rilanciarla in una dimensione nazionale e internazionale. Grandi eventi e capacità organizzativa sono per noi leve strategiche: ci permettono di valorizzare il patrimonio sportivo, rafforzare l’attrattività dei territori e generare ricadute concrete per le comunità. In questa direzione va anche il lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Fipav, con appuntamenti di primo piano: lo scorso febbraio le Final Four della Coppa Italia maschile di SuperLega all’Unipol Arena di Bologna e, a settembre, la fase preliminare del Campionato Europeo maschile al PalaPanini di Modena. Eventi che confermano il ruolo dell’Emilia-Romagna come punto di riferimento per lo sport in Italia e in Europa, con effetti positivi a livello economico, turistico e di visibilità. Una forza che nel 2025 ha trovato un ulteriore riconoscimento nei risultati straordinari della Nazionale italiana maschile e di quella femminile, entrambe ai vertici del panorama mondiale ».

Le parole Michele Sciscioli, amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

« La nostra collaborazione con FIPAV è nata in maniera naturale. Dopo la vittoria del secondo Campionato del Mondo a settembre e in vista degli 80 anni federali abbiamo pensato subito di realizzare qualcosa di straordinario. La medaglia presentata oggi porta su un lato il simbolo della Federazione e, sull’altro, dà il massimo risalto alle due coppe mondiali. Questo è sicuramente un altro grande passo per le collaborazioni della Zecca dello Stato con il mondo dello sport ».