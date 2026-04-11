"Milano a segno in casa Imoco!"

Il tempo delle attese è finito. Questa sera (ore 20.30 diretta tv su Rai Sport, Dazn e Vbtv) in un Palaverde di Villorba già sold-out, si alza il sipario sulle Finali Scudetto di Serie A1 Tigotà. Ancora una volta di fronte Conegliano e Milano, che si giocano il titolo di Campione d'Italia per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni. Sfida che si disputerà al meglio delle tre gare vinte su cinque. Da una parte la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, do