Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Milano a segno in casa Imoco!"

La serie tricolore: Conegliano col fattore campo. Il tecnico Lavarini esalta il Vero Volley: "Per vincere lo scudetto bisogna riuscirci con più qualità"
Piero Giannico
1 min
"Milano a segno in casa Imoco!"© FIORENZO GALBIATI

Il tempo delle attese è finito. Questa sera (ore 20.30 diretta tv su Rai Sport, Dazn e Vbtv) in un Palaverde di Villorba già sold-out, si alza il sipario sulle Finali Scudetto di Serie A1 Tigotà. Ancora una volta di fronte Conegliano e Milano, che si giocano il titolo di Campione d'Italia per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni. Sfida che si disputerà al meglio delle tre gare vinte su cinque. Da una parte la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, do

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS