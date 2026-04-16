Che festa in piazza dell'Università a Catania con il Volley S3

CATANIA -Una grande festa, come sempre, dedicata ai più piccoli nella tappa siciliana del Tour 2026 del Volley S3 . Più di 1800 ragazzi si sono dati appuntamento a Piazza Università, trasformata in un grande villaggio dello sport, nel cuore della città etnea. Oltre che da Catania e dall’hinterland, hanno partecipato all'evento giovani provenienti dall’area di Enna, Leonforte, Regalbuto, Agira e Vizzini ma anche da Francofonte coinvolgendo così anche l’area di Siracusa.

Le parole del Davide Anzalone, Consigliere Federale FIPAV

«La Sicilia risponde sempre con entusiasmo a queste manifestazioni e Catania lo ha confermato ancora una volta – assicura Davide Anzalone, consigliere federale FIPAV - Il Volley S3 è un progetto su cui la Federazione investe con convinzione perché coinvolge tutto il territorio, dalle scuole alle società sportive: è un’iniziativa di cui siamo orgogliosi e che continueremo a portare avanti, forti di un riscontro sempre molto positivo».

Fin dalle prime ore del mattino sono stati gli studenti a riempire le postazioni di gioco: scambi, schiacciate e divertimento con la rete abbassata. Nel pomeriggio, poi, spazio alle società sportive, con una presenza continua sui campi.

Protagonisti della giornata, insieme ai ragazzi, Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati dagli Smart Coach del territorio, che hanno accompagnato ogni attività rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e formativa.

Non è mancato il valore dell’inclusione, uno degli elementi centrali del progetto, grazie anche al Sitting Volley S3, che ha permesso a tutti di condividere la stessa esperienza di gioco senza distinzioni. Un format capace di unire divertimento e crescita, nel segno del rispetto delle regole, della condivisione e dello spirito di squadra.

Le parole Viviana Lombardo, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catania

«Siamo stati felici di accogliere il Volley S3 a Catania, in una cornice straordinaria come Piazza Università, questi eventi sono fondamentali perché offrono ai giovani un’occasione concreta di aggregazione e li avvicinano allo sport, favorendo momenti di condivisione sani e positivi. Ringrazio gli organizzatori, ma anche i dirigenti scolastici e i docenti che, con grande impegno, rendono possibile la partecipazione dei ragazzi a iniziative così importanti per la loro crescita».

Le parole del presidente del Coni Sicilia Enzo Falzone

«Iniziative come il Volley S3 in Sicilia sono sempre ben accolte, anche grazie alle nostre condizioni climatiche e alla possibilità di vivere le piazze come veri villaggi dello sport all’aperto, in contesti unici come quelli che offre questa splendida città».

Nella tappa di Catania grande curiosità per lo stand ESA, dove gli esperti hanno illustrato ai ragazzi il progetto satellitare IRIDE. Campagna Amica (Coldiretti) ha offerto la merenda con prodotti di stagione a filiera corta, mentre allo stand Decathlon tutti hanno potuto toccare con mano i palloni ufficiali del Volley S3.

Dopo Catania, il Tour della Schiacciata 2026 proseguirà a Napoli (22 aprile), quindi a Modena (8 maggio), Bari (15 maggio), Torino (21 maggio), Milano (26 maggio) e Roma, in ottobre, nella cornice di Piazza di Siena.

I partner del Circuito 2026 sono: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF - ISMEA, MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids e Fondazione Sit.