Nikolov lancia la Lube: "Qui c’è adrenalina"

La grande occasione e quella da non sbagliare. Lube Civitanova e Rana Verona affrontano gara 4 di semifinale scudetto lungo l’asse di due opposte tensioni. In campo alle 18 all’Eurosuole Forum, esaurito in ogni ordine di posto, con diretta su Rai Sport, Dazn e Vbtv. Da una parte la Lube che ha costruito un match-ball da favola andando a vincere gara 3, A Verona, e Rana che non può perdere il treno che porta alla finale dopo una stagione al