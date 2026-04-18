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Nikolov lancia la Lube: "Qui c’è adrenalina"

Il talento bulgaro: «Nel nostro impianto è difficile per tutti». Soli, tecnico di Rana: «Concentrati, per noi è una finale»
Diego De Ponti
1 min
Nikolov lancia la Lube: "Qui c’è adrenalina"© EPA

La grande occasione e quella da non sbagliare. Lube Civitanova e Rana Verona affrontano gara 4 di semifinale scudetto lungo l’asse di due opposte tensioni. In campo alle 18 all’Eurosuole Forum, esaurito in ogni ordine di posto, con diretta su Rai Sport, Dazn e Vbtv. Da una parte la Lube che ha costruito un match-ball da favola andando a vincere gara 3, A Verona, e Rana che non può perdere il treno che porta alla finale dopo una stagione al

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