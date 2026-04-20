Egonu! E ciao festa Imoco

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Milano ha ancora qualcosa da dire. Ieri il Vero Volley, trascinato da Paola Egonu, ha vinto gara 3 della finale scudetto a Villorba contro Conegliano. Doveva essere il giorno della festa Imoco per il 9º scudetto. Invece ha fatto festa la Numia che riporta così la serie a Milano dove si giocherà mercoled&igr
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