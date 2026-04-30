“Perugia è un muro. Per scalarlo serve una Lube di lotta”  

TORINO - Condannati a fare imprese. Questa sera parte, alle 20.30 a Perugia, la finale scudetto che oppone Sir e Lube. Civitanova è arrivata a questo traguardo da 6ª forza della regular season. Era successo solo a Piacenza nel 2008. Ma per raggiungere la finale la Lube ha dovuto ribaltare il fattore campo ai quarti con Trento e in semifina