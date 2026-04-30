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“Perugia è un muro. Per scalarlo serve una Lube di lotta”  

Tra i protagonisti biancorossi c’è lo schiacciatore Mattia Bottolo, campione del mondo con la Nazionale azzurra Manila nel 2025
Diego De Ponti
1 min
Mattia BottoloSirLube
“Perugia è un muro. Per scalarlo serve una Lube di lotta”   © FOTO GIANNI SANNA-AG ALDO LIVERA

TORINO - Condannati a fare imprese. Questa sera parte, alle 20.30 a Perugia, la finale scudetto che oppone Sir e Lube. Civitanova è arrivata a questo traguardo da 6ª forza della regular season. Era successo solo a Piacenza nel 2008. Ma per raggiungere la finale la Lube ha dovuto ribaltare il fattore campo ai quarti con Trento e in semifina

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