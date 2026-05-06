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Colaci: «Il passato non va in campo. Perugia è convinta»

Civitanova un anno fa vinse in rimonta in semifinale, ora deve vincere per tenere aperta la serie
Diego De Ponti
1 min
Colaci: «Il passato non va in campo. Perugia è convinta»© GALBIATI / BENDA

Perugia tra passato e scudetto. Questa sera il PalaBarton ospita gara 3 di finale scudetto tra Perugia e Civitanova. In campo alle 20.30 con diretta su Rai Sport, Dazn e Vbtv e gli stati d’animo sono opposti. La Sir viene da due vittorie e sente a portata di mano il terzo titolo tricolore. Ai marchigiani, caduti in casa domenica dopo un calo nel secondo set, serve una vittoria in Umbria per prolungare la serie. A turbare la serenità della Sir potrebbe essere il r

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