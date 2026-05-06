Colaci: «Il passato non va in campo. Perugia è convinta»

Perugia tra passato e scudetto. Questa sera il PalaBarton ospita gara 3 di finale scudetto tra Perugia e Civitanova. In campo alle 20.30 con diretta su Rai Sport, Dazn e Vbtv e gli stati d’animo sono opposti. La Sir viene da due vittorie e sente a portata di mano il terzo titolo tricolore. Ai marchigiani, caduti in casa domenica dopo un calo nel secondo set, serve una vittoria in Umbria per prolungare la serie. A turbare la serenità della Sir potrebbe essere il r