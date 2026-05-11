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Prata di Pordenone vola in SuperLega

I friulani promossi in casa del Pineto con un netto 3-0 nella serie. Risultato che riscrive il verdetto della regular season che aveva visto gli abruzzesi primeggiare
Piero Giannico
1 min
tinet prata di pordenoneAbba PinetoJernej Terpin
Prata di Pordenone vola in SuperLega

La Tinet Prata di Pordenone è promossa in SuperLega Credem Banca, verdetto che arriva al termine di una cavalcata straordinaria nella post season culminata con la vittoria nella serie delle finali playoff promozione A2 Credem Banca. A farne le spese i rivali storici dell’Abba Pineto. I friulani si sono presi la

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