Prata di Pordenone vola in SuperLega

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La Tinet Prata di Pordenone è promossa in SuperLega Credem Banca, verdetto che arriva al termine di una cavalcata straordinaria nella post season culminata con la vittoria nella serie delle finali playoff promozione A2 Credem Banca. A farne le spese i rivali storici dell’Abba Pineto. I friulani si sono presi la
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