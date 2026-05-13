Giani: "Perugia ha qualità ed è pronta"

Polonia e Italia, due mondi in perenne confronto nella pallavolo. E L’Italia ha i suoi osservatori speciali. Tra questi Andrea Giani, icona della generazione dei fenomeni e vincitore dell’oro olimpico con la Francia due anni fa. Giani allena lo Zaksa, squadra di grande blasone del campionato polacco, e ha scelto di vivere in Polonia con tutta la famiglia. Lo abbiamo raggiunto, mentre si stava recando all’Ikea locale, per chiedergli di raccontarci i segreti delle squad