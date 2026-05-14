Catch’n Serve Ball: grande successo di 'Sport senza Confini'

ALBA ADRIATICA (TERAMO)- Alba Adriatica Tortoreto e Martin Sicuro sono state teatro dell'edizione 2026 di “Sport Senza Confini”, il grande torneo interregionale di Catch’n Serve Ball la disciplina che raccoglie in Italia un numero crescente di proseliti e praticanti all'insegna dell’inclusione, del fair play e della condivisione.

Per tre giorni la Costa dei Parchi si è trasformata nella capitale italiana del Catch’n Serve Ball, accogliendo 32 squadre provenienti da tutta Italia, con 26 formazioni femminili e 6 maschili in rappresentanza di 20 società, per un totale di oltre 700 partecipanti accreditati tra atlete, atleti, dirigenti, tecnici e accompagnatori.

Sul campo si sono vissute partite intense ed emozionanti. Nel torneo femminile a conquistare il primo posto è stata l’AICS Volley Marte, davanti a Gian Net Frampula e AICS Volley Venere, protagoniste di una competizione di altissimo livello tecnico ed emotivo.

Nel torneo maschile il gradino più alto del podio è andato ad AICS Volley Pegaso, seguita da Sirio Finibus Terrae e Freedom Boys Capo di Leuca, in un torneo che ha regalato spettacolo e grande partecipazione di pubblico.

Ma “Sport Senza Confini” è stato molto più di una semplice manifestazione sportiva. È stato un vero momento di comunità, condivisione ed energia positiva, capace di creare relazioni, nuove amicizie e momenti di aggregazione anche fuori dal campo, tra musica, karaoke serali, sorrisi e tanto entusiasmo.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e da tutto il movimento del Catch’n Serve Ball italiano per un risultato che testimonia la crescita continua di questa disciplina nel panorama sportivo nazionale.

Fondamentale il supporto e la collaborazione di AICS Lazio con il Presidente Giampaolo Morsa, Sport in Tour, Personal Best e la Federazione Italiana di Catch’n Serve Ball, che hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione impeccabile sotto ogni aspetto organizzativo.

Un plauso particolare va a Massimo Minicucci, manager dell’evento, per il grande lavoro di coordinamento svolto durante tutta la manifestazione, col sostegno di Nunzia Del Milo, e a tutto il settore arbitrale, che con professionalità e competenza ha garantito il regolare svolgimento delle gare.

Il Catch’n Serve Ball insieme ad AICS continua così il suo percorso di crescita in Italia, dimostrando ancora una volta di essere non soltanto uno sport, ma un movimento fatto di inclusione, benessere, amicizia e comunità.

E dopo il grande successo di Alba Adriatica, il movimento è già pronto per le prossime sfide, la Coppa Italia a Forli il 13/14 Giugno !!!