Le azzurre del sitting volley in campo per la Golden Nations League

Le ragazze del Direttore Tecnico e primo allenatore Pasquale D’Aniello sono partite nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, alla volta di Lipsia (Germania).

All’edizione 2026, ospitata per la prima volta nella storia dalla città tedesca, parteciperanno, oltre all’Italia, la Germania padrona di casa, l’Olanda, la Slovenia, la Francia e l’Ucraina. Le azzurre esordiranno nel torneo domani alle ore 9 contro la Germania e torneranno in campo anche nel pomeriggio, alle ore 16, per sfidare la nazionale orange. Nella giornata di sabato se la vedranno alle 9 con l’Ucraina e alle 16 con la formazione transalpina per chiudere, infine, domenica 17 alle ore 11 contro la Slovenia.

Nonostante il secondo posto del 2025, l'Italia rimane la squadra più titolata nella storia della competizione. Le azzurre hanno infatti conquistato il trofeo nel 2022 nel 2023 e nel 2024, affermandosi come punto di riferimento del torneo negli ultimi anni.

Le parole del tecnico Pasquale D’Aniello

« Si riparte sicuramente con grande entusiasmo. I risultati dello scorso anno ai Campionati Europei e alla World Cup ci danno una grandissima carica e la possibilità di dire la nostra in tutti i tornei che affronteremo nel 2026. Qui a Lipsia, nella Golden Nations League, vogliamo migliorare l’argento dello scorso anno ».

Un commento sul primo Campionato del Mondo da CT della Nazionale di sitting

« In questa stagione avremo anche il Mondiale e sono molto emozionato; ho affrontato in passato dei Mondiali con le Nazionali giovanili ma sarà per me un esordio con il Sitting. Siamo consapevoli che la squadra sta affrontando un piccolo momento di difficoltà; perdiamo il capitano Francesca Bosio da poco diventata mamma, ma questo metterà tutte le ragazze nella condizione di fare qualcosa in più. I segnali che abbiamo tratto in questi primi collegiali sono stati molto positivi e vedo tutto il gruppo molto carico e concentrato ».

Sul momento e la condizione delle sue azzurre

« Le ragazze, come già detto, sono molto determinate nonostante un calendario fitto di impegni. Non dimentichiamo che queste atlete sono il motore del sitting volley femminile italiano. Giocano il Campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e anche le coppe europee. In questa stagione Parma ha giocato la finale di Champions e Pisa e Nola la finale di EuroLeague. L’intera stagione le ha viste protagoniste e sicuramente faranno il massimo anche in questa prima uscita ufficiale in maglia azzurra ».

Le 10 azzurre convocate

Flavia Barigelli (ASD Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (GIS Volley Sacile); Anna Ceccon (Giocoparma); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

Lo Staff

Pasquale D’Aniello (1° Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Christian Musenga (Medico), Riccardo Leone (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Flavio Rocca (Scoutman), Fabio Marsiliani (Team Manager).

IL CALENDARIO DELLE GARE

VENERDI’ 15/05

Ore 9: Germania-Italia

Ore 11: Olanda-Slovenia

Ore 13: Francia-Ucraina

Ore 16: Italia-Olanda

Ore 18: Francia-Germania

Ore 20: Ucraina-Slovenia

SABATO 16/05

Ore 9: Ucraina-Italia

Ore 11: Slovenia-Francia

Ore 13: Germania-Olanda

Ore 16: Francia-Italia

Ore 18: Ucraina-Olanda

Ore 20: Slovenia-Germania

DOMENICA 17/05

Ore 9: Olanda-Francia

Ore 11: Italia-Slovenia

Ore 13: Germania-Ucraina