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L'Italvolley femminile batte la Francia 3-0: Manfredini top scorer

In amichevole tutto facile per la squadra di Velasco che vince agevolmente il primo match stagionale
1 min
L'Italvolley femminile batte la Francia 3-0: Manfredini top scorer © GALBIATI FIORENZO
Le azzurre della pallavolo cominciano col piede giusto il loro 2026. A Biella, nella prima amichevole stagionale, l'Italia di Julio Velasco - priva di molte delle sue stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze in nazionale - batte la Francia per 3 set a 0 (25-18, 25-17, 25-14). Top scorer e Mvp dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini, con undici punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Domani sera, a Novara, le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi.

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