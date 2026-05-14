L'Italvolley femminile batte la Francia 3-0: Manfredini top scorer

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Le azzurre della pallavolo cominciano col piede giusto il loro 2026. A Biella, nella prima amichevole stagionale, l'Italia di Julio Velasco - priva di molte delle sue stelle, da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze in nazionale - batte la Francia per 3 set a 0 (25-18, 25-17, 25-14). Top scorer e Mvp dell'incontro la schiacciatrice Linda Manfredini, con undici punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Domani sera, a Novara, le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi.
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