A Roma è andato in scena il 15° Memorial Favretto

ROMA- Oltre 3000 bambini si sono dati appuntamento quest'oggi nello Stadio Nando Martellini di Roma per la 15a edizione del Memorial Franco Favretto , evento dedicato al compianto dirigente della pallavolo che tanto si è dedicato alla promozione dello sport fra i giovani e per i diritti dei bambini. Visionario, instancabile organizzatore e profondamente legato al mondo dell’infanzia, ha contribuito in modo decisivo alla diffusione della pallavolo nelle scuole e nei quartieri romani. La sua eredità continua a ispirare migliaia di giovani atleti e tutto il movimento.

L'evento ha coinvolto tutte le società del Comitato Territoriale FIPAV Roma e del Comitato Regionale FIPAV Lazio.

La manifestazione ha riportato allo Stadio Nando Martellini di Roma un’ondata straordinaria di entusiasmo e colori, protagonisti i bambini ma anche famiglie, tecnici, società sportive e staff. Un appuntamento che continua a rappresentare il cuore pulsante della pallavolo giovanile romana.

A rappresentare la famiglia Favretto è stato anche quest’anno Fabrizio Favretto, che ha ricordato con parole sentite la visione del fratello:

« Franco parlava sempre della necessità di una città a misura di bambino*. Oggi questo spirito lo ritroviamo qui, nello Stadio che celebra la sua visione e accoglie i bambini come meriterebbero sempre. Ma fuori da questi spazi, purtroppo, c’è ancora troppo poco che sia davvero pensato per loro».

È intervenuto poi Franco Fronda, vicepresidente FIPAV Roma, che ha ribadito il valore del Memorial:

«Questo appuntamento è un patrimonio per la nostra comunità sportiva. Ringrazio tutte le società, i giovani atleti, le famiglie, i collaboratori e i volontari dello staff FIPAV che rendono possibile una giornata così ricca di energia e significato».

Il delegato provinciale CONI Lazio Andrea Burlandi ha sottolineato la ricchezza valoriale dell’iniziativa:

«Questo evento porta con sé una serie di valori completi: sociali, educativi, ma anche territoriali e storici, grazie a una location che racconta Roma e la sua identità. È un momento in cui il gioco diventa cultura, appartenenza e comunità».

Per il Comitato Regionale FIPAV Lazio era presente Antonietta Epifanio, che ha evidenziato la collaborazione istituzionale:

«Siamo qui in piena sinergia con il Comitato Territoriale di Roma, uniti nel sostenere un evento che ha il cuore nella crescita dei più piccoli. Partecipare nel ricordo di Franco Favretto è un’emozione speciale, perché significa dare continuità alla sua visione e ai suoi valori».

A chiudere gli interventi istituzionali è stata Maura Catalani, che ha ricordato la continuità del rapporto con la Federazione:

«La collaborazione pluriennale con la FIPAV, in particolare con il Comitato Territoriale di Roma, è fondamentale. Sosteniamo il Memorial e tutte le attività della stagione, inclusi i nuovi Giochi della Gioventù che coinvolgono ogni anno tantissime scuole di Roma e provincia».

Durante l’evento, il Comitato Territoriale FIPAV Roma ha inoltre consegnato tre palloni di Volley S3 a ciascuna delle circa 100 società partecipanti, per un totale di circa 300 palloni distribuiti, un gesto simbolico e concreto per supportare l’attività di base nelle palestre del territorio.

Presente allo Stadio anche uno stand di Decathlon Italia, che – nell’ambito della recente collaborazione siglata con la FIPAV – ha offerto alle società partecipanti buoni acquisto e scontistiche dedicate, rafforzando il sostegno allo sport giovanile e all’attività di base.

Parte attiva nella manifestazione Roma Capitale e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.