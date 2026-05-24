Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nola ancora Campione d'Italia di sitting

Settimo scudetto consecutivo per i campani che oggi, a Reggio Emilia, hanno sconfitto in finale Piacenza per 3-0 (25-14, 25-13, 25-17). Victor Palazzolo MVP del torneo
5 min
I Santi OrtopedieGas SalesSiitting Volley
Nola ancora Campione d'Italia di sitting

REGGIO EMILIA- I Santi Ortopedie Nola è ancora sul tetto d’Italia. Alla Palestra Rivalta Nuova di Reggio Emilia, la compagine allenata da Guido Pasciari supera la GAS Sales Blue Energy SV col punteggio di 3-0 (25-14, 25-13, 25-17) e conquista il settimo titolo italiano consecutivo, confermandosi ancora una volta la squadra da battere del sitting volley maschile. In un clima di grande intensità agonistica, i campani offrono una prestazione di alto livello, fatta di continuità, solidità e grande lucidità nei momenti chiave della gara. Piacenza prova a restare in partita, ma deve arrendersi alla maggiore esperienza e alla qualità di Nola, che si impone e ribadisce il proprio dominio nel panorama italiano della disciplina.

Presenti alla due giorni di gare a Reggio Emilia Massimo Sala, Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, il Direttore Tecnico delle squadre nazionali di sitting volley e commissario tecnico della Nazionale femminile, Pasquale D’Aniello e il commissario tecnico della Nazionale maschile, Marcello Marchesi, che hanno seguito da vicino le semifinali della manifestazione.
Nel primo set è Nola a partire con maggiore decisione, ma è il Piacenza a provare inizialmente a prendere ritmo e a restare agganciato nel punteggio (1-3, 3-5). I campani però alzano progressivamente l’intensità e, punto dopo punto, ribaltano l’inerzia del set (9-6). Il vantaggio cresce con il passare degli scambi (10-8, 16-9), con Nola che prende il controllo del gioco e non concede più spazi agli avversari. Nel finale la squadra allenata da Guido Pasciari amministra senza difficoltà e chiude il parziale in maniera netta sul 25-14, portandosi avanti nel match.

Nel secondo set è ancora Nola a imporre immediatamente il proprio ritmo, partendo forte e prendendo subito margine (5-1). Il Piacenza fatica a trovare continuità e subisce l’alta intensità dei campani, che continuano a spingere sia in attacco che al servizio, allungando in modo deciso (10-2). La squadra emiliana prova a reagire e a costruire qualche soluzione più efficace, ma Nola resta saldamente in controllo e mantiene il vantaggio senza mai dare l’impressione di perdere la gestione del parziale (16-9, 23-13). Nel finale i campani amministrano con lucidità e chiudono senza difficoltà sul 25-13, portandosi avanti 2-0 nel computo set.

Nel terzo set Nola parte ancora una volta con grande determinazione, indirizzando subito il parziale con un avvio convincente (3-0, 6-1). Il Piacenza prova a rimanere agganciato alla partita, ma i campani continuano a spingere con intensità e precisione, allungando progressivamente fino al 14-4. La squadra di Pasciari gestisce con maturità ogni fase del gioco, mantenendo alta la pressione e impedendo agli emiliani di costruire una reale rimonta (22-11). Nel finale Nola amministra il largo vantaggio e chiude il parziale sul 25-17, conquistando il set, il match e l’ennesimo titolo italiano con un netto 3-0.

L’organizzazione della tappa in Emilia Romagna è resa possibile grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, che con il progetto Sport Valley, da anni sostiene le attività federali e anche grazie al Comune di Reggio Emilia e alla sua Fondazione per lo Sport.

Il roster Campione d’Italia

I Santi Ortopedie: Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Robert Kertesz, Andrea Santaniello, Giancarlo Quinto, Davide Nadai, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra. All. Guido Pasciari. 

I RISULTATI DEL TABELLONE MASCHILE

Sabato 23 maggio, ore 18, semifinale 1: I Santi Ortopedie VS ASD Fiano Romano 3-0 (25-17, 25-17, 25-20);

Sabato 23 maggio, ore 18, semifinale 2: SDP Fermana VS GAS Sales Blue Energy SV 2-3 (25-21, 19-25, 25-23, 20-25, 10-15);

Sabato 23 maggio, finale 3-4 º posto: ASD Fiano Romano VS SDP Fermana 0-3 (21-25, 29-31, 21-25).

Domenica 24 maggio, ore 11, finale 1-2 º posto: I Santi Ortopedie VS GAS Sales Blue Energy SV 3-0 (25-14, 25-13, 25-17).

Mvp della finale:

Victor Palazzolo (I Santi Ortopedie)

Il podio del Campionato Italiano 2026

1.  I Santi Ortopedie

2. GAS Sales Blue Energy SV

3. SDP Fermana

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS