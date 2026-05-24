I Diavoli Rosa strappano lo scudetto Under 17 a Monza

CAORLE (VENEZIA)-I Diavoli Rosa Brugherio, per la quarta volta negli ultimi sei anni, hanno conquistato il titolo italiano Under 17. Nella finale giocata oggi a Caorle I ragazzi di Mauro Piazza hanno superato in quattro set 3-1 (22-25, 25-22, 25-18, 25-17) la Conteco Check Vero Volley Monza campione uscente. Il giovane talento di Nicola Massari premiato come MVP.