La Junior League la vince ancora Monza

Davanti ad un pubblico numeroso e partecipi Pertoldi e i suoi si sono imposti per 3-1 (25-21, 25-19, 19-25, 25-18) su Trento. Dopo un avvio deciso da parte dei brianzoli, con un parziale di 2-0 nel conto dei set, l’Itas ha accorciato le distanze ma a fare esplodere la gioia dei brianzoli della Presidente Alessandra Marzari, presente al palazzetto, è stato il colpo di Alessandro Piva.

Seconda vittoria consecutiva per Giuseppe Marchetti (che raggiunge così il collega odierno Francesco Conci nell’albo d’oro) e per gli atleti Gabriele Pertoldi (capitano), Diego Frascio, Leonardo Bonacchi, Andrea Usanza, Lorenzo Ciampi, Gioele Adeola Taiwo, Alessandro Alimenti, Hryhorii Khotsevych e Umberto Caporossi, in campo anche nella scorsa edizione.

Il Del Monte® MVP della Finale è Diego Frascio, trascinatore dei suoi con 28 punti totali: in doppia cifra in casa Monza anche Umberto Caporossi, che ha chiuso con 15 sigilli. Tra le fila di Trento buone prove realizzative di Davide Boschini (14), Marco Fedrici (14) e di Leonardo Sandu. Una partita decisa anche al servizio, dove a brillare è stata la stella di Diego Frascio, autore di 6 ace nel corso dei quattro set.

A premiare gli arbitri, Itas Trentino (seconda classificata) e Autopancotti Vero Volley Monza sono stati Luciano Serenelli, Fabio Fistetto (AD Lega Pallavolo Serie A) e Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A), che ha inoltre consegnato nelle mani di Diego Frascio il premio di MVP.

La finale 1° e 2° posto

Marchetti sceglie Bonacchi in regia, Caporossi opposto, le bande sono Khotsevych e Frascio mentre al centro ci sono Taiwo e Piva. Usanza è il libero. Risponde Conci con la diagonale principale formata da Mussari e Boschini, Fedrici e Pitto schiacciatori, Cavalieri e Sandu centrali e la coppia Muraro/Caruso come liberi.

L’inizio è spettacolare ed equilibrato, esattamente ciò che ci si attende da una Finale di questo calibro: Trento prova ad allungare (10-8) e Monza chiama il time-out; dalla pausa ne escono meglio i brianzoli, che con l’ace di Pertoldi e il muro di Frascio effettuano il controsorpasso (15-13). Monza tenta la fuga (21-17, giocata di seconda di Bonacchi) ma Trento torna a farsi pericolosa con l’attacco vincente di Fedrici, che vale il 23-21 e costringe Marchetti al time-out. Ma è proprio il tentativo del numero 4 dell’Itas, terminato fuori, a regalare a Monza il primo set.

L’avvio del secondo parziale è di marca trentina (ace di Fedrici per il 6-3) ma la costanza dei brianzoli permette a Pertoldi (subentrato a Khotsevych) e compagni di riportarsi avanti fino al colpo del 10-9 firmato da Frascio. Da quel momento in avanti, Monza prende il largo: lo schiacciatore riminese, già visto all’opera anche in SuperLega, firma tre ace di fila (17-12) e costringe Conci a rivedere lo schieramento dei suoi, inserendo Ruggiero. Il feeling con i nove metri lo ha anche Caporossi (due servizi vincenti consecutivi e 20-13). L’ace di Marcolongo e l’attacco vincente di Sandu danno linfa all’Itas, ma il punto che chiude il set (25-19) è di Caporossi.

Un terzo parziale che sorride ai dolomitici, nelle parti iniziali, centrali e soprattutto finali: l’ace di Fedrici spedisce i suoi sul +4 e, mentre Monza sembra in procinto di riagguantare il risultato, ci pensano De Zaiacomo e Sandu a mantenere la distanza di sicurezza sui brianzoli. La formazione di Conci non permette a Monza sorpassi, con Mapelli e ancora De Zaiacomo (subentrato a Fedrici, suo l’ace decisivo per il 25-19) che ipotecano il terzo set accorciando sul risultato complessivo.

In vantaggio anche nel quarto set, Trento riesce a gestire bene la grinta di Monza, che ha però il merito di continuare a crederci e di fissare il punteggio sull’8-8 (Pertoldi), dopo l’avvio di marca dolomitica. L’ace di Bonacchi vale il sorpasso, con Conci che chiama il time-out. Le due squadre proseguono punto a punto fino ai due servizi vincenti di Frascio per il 15-12 e conseguente time-out. Lo schiacciatore con la maglia numero 2 guida i suoi verso la vittoria finale: la pipe del 17-12 avvicina i suoi al traguardo, mentre è nuovamente un ace a infiammare ancora di più il palasport di Ozzano dell’Emilia. Trento prova a reagire ma il punto che chiude definitivamente la contesa porta la firma del centrale Alessandro Piva. Monza vince per il secondo anno di fila la Junior League.

Finale 3° e 4° posto

In mattinata è invece andata in scena la Finale 3°/4° posto, vinta da Valsa Group Modena ai danni di Consar Ravenna: dopo un promettente avvio dei gialloblù la Consar ha saputo pareggiare il conto dei set, ma nel terzo e quarto set è emerso il carattere della Valsa Group, che ha concluso la sua Junior League sul gradino più basso del podio. A premiare le due squadre sono stati Massimo Righi, Presidente Lega Pallavolo Serie A, Fabio Fistetto, AD Lega Pallavolo Serie A e Luciano Serenelli.

Le parole dell’MVP Diego Frascio (Autopancotti Vero Volley Monza):

« La grande differenza è che siamo squadra anche fuori dal campo: da tanto tempo giochiamo insieme, ci ha aiutato in momenti difficili e non. Avevamo voglia di fare bene, per alcuni di noi era l’ultima esperienza con la giovanile: abbiamo dato tutto. Una Finale importantissima: questi ragazzi sono i miei migliori amici, una sorta di seconda famiglia. Ci tenevo tanto a fare bene, sono veramente contento. Anche l’anno prossimo sarò a Monza. Una gioia indescrivibile, un’emozione speciale ».

Le parole di Davide Boschini (Itas Trentino)

« Siamo arrivati qui tramite un percorso netto, fatto di quattro vittorie. L’errore di oggi è legato all’approccio dei primi due set, ci siamo sciolti dopo essere andati sotto nel punteggio. Un risultato che però non racconta fino in fondo il gruppo che siamo. Da questo torneo mi porto dietro il gruppo: abbiamo fatto tante finali nazionali insieme, è la seconda Junior League disputata insieme. È stato un grande percorso. Provare ad aiutare la squadra sia in allenamento che in partita è stato motivo di grande onore e soddisfazione ».

I risultati

Finale 1°-2° Posto: Itas Trentino – Autopancotti Vero Volley Monza 1-3 (21-25, 19-25, 25-19, 18-25)

Finale 3°-4° Posto: Valsa Group Modena – Consar Ravenna 3-1 (25-20, 18-25, 25-14, 25-21)

L’albo d’oro

1991/92 Il Messaggero Ravenna

1992/93 Sidis Baker Falconara

1993/94 Cassa di Risparmio Ravenna

1994/95 Cassa di Risparmio Ravenna

1995/96 Cassa di Risparmio Ravenna

1996/97 Sisley Treviso

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 TNT Alpitour Cuneo

1999/00 Lube Banca Marche Macerata

2000/01 Esse-Ti Carilo Loreto

2001/02 Sisley Treviso

2002/03 Sira Ancona

2003/04 Icom Latina

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 Lube Banca Marche Macerata

2007/08 Sisley Treviso

2008/09 Sisley Treviso

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Bre Banca Lannutti Cuneo

2012/13 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013/14 Itas Assicurazioni Trentino

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Volley Treviso

2017/18 Materdominivolley.it

Castellana Grotte

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Gamma Chimica Brugherio

2022/23 Vero Volley Monza

2023/24 Consar Ravenna

2024/25 Mint Vero Volley Monza

2025/26 Autopancotti Vero Volley Monza