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"Ho visto Nervini e ho capito tutto"

Bigarelli racconta l’intuizione sulla schiacciatrice azzurra
Piero Giannico
1 min
NerviniBigarelliVolley
"Ho visto Nervini e ho capito tutto"© galbiati fiorenzo

A 36 anni Alberto Bigarelli ha già conquistato una coppa europea da primo allenatore. La CEV Cup vinta con il Galatasaray contro la Reale Mutua Fenera Chieri rappresenta una tappa importante di un percorso che lo ha portato dalla Serie A italiana alle panchine internazionali. Eppure, ascoltandolo raccontare la propria carriera, emerge una soddisfazione che va oltre i trofei. Ha il volto di Stella Nervini, Linda Manfredini e Dalila Marchesi

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