Continua il dominio di Nola in Coppa Italia, sono sette !

VIGGIANO (POTENZA) -Non ce n'è per nessuno. I Santi Ortopedie Nola vincono la loro settima Coppa Italia consecutiva (nell'albo d'oro c'è soltanto la formazione campana). Nella finale di Viggiano giocata oggi la formazione di Guido Pasciari ha superato, dopo essere andata sotto nel primo set, un'ottima Fermana che alla fine però si è dovuta arrendere sotto i colpi dello squadrone campano per 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-20).

Risultati assolutamente da record quelli di Nola che sta continuando a inanellare nel corso degli anni. Sono 18, infatti, i titoli nazionali consecutivi alzati al cielo dai ragazzi provenienti dalla Città dei Gigli (7 Scudetti, 7 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane). Questo dimostra sicuramente il grande lavoro della società che, come noto, sta portando avanti anche il progetto femminile nel sitting volley e che pare non abbia nessuna intenzione di fermarsi. Tutto questo fa ovviamente da traino all’intero movimento nazionale che nelle ultime stagioni sta crescendo in maniera esponenziale.

Nella sfida valevole la terza piazza, la Gas Sales Blu Energy Piacenza ha superato con il punteggio di 3-1 (25-22, 25-23, 17-25, 25-14) i ragazzi di Fiano Romano guidati da Angela Galli.

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, del presidente CR FIPAV Basilicata Antonio Lopardo, del Presidente CONI Basilicata Giovanni Salvia, del secondo allenatore della Nazionale femminile di sitting volley Massimo Beretta e dell’ex campione azzurro, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004, Valerio Vermiglio.

LA CRONACA DELLA FINALE

I SANTI ORTOPEDIE NOLA-SDP FERMANA 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-20)

Nel primo set Nola prova subito a imporsi su Fermo (7-3, 10-6, 16-13), ma i ragazzi di Lorenzo Giacobbi non si fanno intimidire, rimangono in partita e agguantano la parità sul 19-19. Pochi punti più tardi Fermo completa il sorpasso e conquista il 23-25 finale.

I campani non accusano il colpo e dimostrano tutte le loro potenzialità nel secondo parziale. Ignoto e compagni trovano subito le contromisure e non lasciano alcuna speranza di 2-0 ai marchigiani. I ragazzi di Pasciari chiudono a +11 sul 25-14.

Nella terza frazione i nolani continuano a premere sull’acceleratore. L’allungo decisivo è quello del +6 (18-12) che concede a Fermo poche possibilità di rientro in gioco. Il muro di Palazzolo su Ripani porta Nola sul 2-1 grazie al 25-21 finale.

Fermo prova a rimanere in scia e gioca un quarto set con tanta grinta e cuore ma i ragazzi di Pasciari, quando conta, rispondono sempre presente. Al termine della sfida, infatti, sono loro ad avere la meglio (25-20).

Le parole di Giancarlo Quinto

« Siamo un gruppo omogeneo che gioca queste partite con disinvoltura. La nostra forza è quella di essere sempre uniti. Guido, dopo il primo set, perso ci ha detto che dovevamo stare calmi e giocare il nostro sitting volley e siamo riusciti a battere una grande Fermana ».

I risultati del torneo

SEMIFINALI, 06/06

Semifinale 1: I Santi Ortopedie Nola-ASD Fiano Romano 3-0 (25-17, 25-19, 25-16)

Semifinale 2: Gas Sales Blu Energy SV-SDP Fermana 0-3 (21-25, 15-25, 23-25)

FINALI, 07/06

Finale 3°-4° posto: ASD Fiano Romano- Gas Sales Blu Energy SV 1-3 (22-25, 23-25, 25-17, 14-25)

Finale 1°-2° posto: I Santi Ortopedie Nola- SDP Fermana 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-20)

Il roster campione

I SANTI ORTOPEDIE NOLA

Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Andrea Santaniello, Giancarlo Quinto, Davide Nadai, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra, Marco Quinto. All. Guido Pasciari.

L’ albo d’oro

2026 I Santi Ortopedie Nola

2025 I Santi Ortopedie Nola

2024 I Santi Ortopedie Nola

2023 Nola Città Dei Gigli

2022 Nola Città Dei Gigli

2021 Nola Città Dei Gigli

2020 Edizione non disputata

2019 Besana Nola Città Dei Gigli