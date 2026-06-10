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Il presidente Manfredi ha presentato al CONI Volley Box

In occasione della seconda Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il massimo dirigente federale il progetto promosso dalla FIPAV che punta a favorire la diffusione della pratica sportiva attraverso strutture moderne, sostenibili e facilmente integrabili nei contesti urbani e territoriali
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Manfrediconivolley box
Il presidente Manfredi ha presentato al CONI Volley Box
ROMA-Si è svolta oggi, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, la Seconda Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con il patrocinio del Comitato Olimpico Italiano. L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di confronto sui cambiamenti normativi, progettuali e strategici che stanno interessando il sistema dell’impiantistica sportiva italiana, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della rigenerazione urbana e dello sviluppo territoriale.

Tra i relatori della giornata anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, intervenuto nel corso dei lavori per presentare Volley Box, il progetto promosso dalla FIPAV che punta a favorire la diffusione della pratica sportiva attraverso strutture moderne, sostenibili e facilmente integrabili nei contesti urbani e territoriali.

Nel suo intervento, Manfredi ha evidenziato il valore strategico di Volley Box come modello innovativo capace di coniugare accessibilità, inclusione e sviluppo della cultura sportiva, offrendo alle comunità nuovi spazi dedicati alla pallavolo e alle attività sportive.

A entrare nel dettaglio sugli aspetti progettuali e realizzativi dell’iniziativa è stato l’ingegner Elio Sannicandro, direttore di Asset Puglia, che ha illustrato nel dettaglio il progetto tecnico di VolleyBox, soffermandosi sulle caratteristiche strutturali, sulle soluzioni adottate in termini di sostenibilità e sulla capacità del modello di adattarsi alle diverse esigenze dei territori.

La presenza della FIPAV alla Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva conferma l’attenzione verso l’innovazione infrastrutturale e la promozione di progetti in grado di contribuire alla crescita del movimento pallavolistico nel suo complesso. 
 

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