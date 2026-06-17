C’è Fahr e l’Italia è sempre più mondiale

TORINO - Un tassello per volta l’Italia torna sempre più mondiale. Inizia oggi la seconda settimana di Volley Nations League e le azzurre affrontano alle 10 (orario italiano, diretta su Dazn e Vbtv) la Repubblica Ceca, prima giornata della Pool 5 in svolgimento a Pasig City, nelle Filippine. La novità più importante è il ritorno nel gruppo della campionessa olimpica e del mondo Sarah Fahr. Reduce dalle 3 vittorie e 1 sconfitta di Brasilia, l’Ital