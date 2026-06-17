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C’è Fahr e l’Italia è sempre più mondiale

La centrale torna in gruppo dopo un periodo di lavoro e porta nuovi stimoli al gruppo delle giovani che ha ben figurato a Brasilia
Diego De Ponti
1 min
FahrVelascoItalia
C’è Fahr e l’Italia è sempre più mondiale

TORINO - Un tassello per volta l’Italia torna sempre più mondiale. Inizia oggi la seconda settimana di Volley Nations League e le azzurre affrontano alle 10 (orario italiano, diretta su Dazn e Vbtv) la Repubblica Ceca, prima giornata della Pool 5 in svolgimento a Pasig City, nelle Filippine. La novità più importante è il ritorno nel gruppo della campionessa olimpica e del mondo Sarah Fahr. Reduce dalle 3 vittorie e 1 sconfitta di Brasilia, l’Ital

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