Erreà trasforma una frase diventata simbolo del volley italiano in una t-shirt

TORINO - Erreà , sponsor tecnico della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), presenta una nuova t-shirt oversize ispirata a una delle frasi più condivise e iconiche degli ultimi mesi: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla pallavolo» . Il claim, liberamente ispirato a una celebre affermazione di Mauro Berruto , allenatore e dirigente simbolo del volley italiano, è diventato in breve tempo un vero e proprio manifesto per migliaia di tifosi, diffondendosi rapidamente tra social network, chat di appassionati e spalti di tutta Italia. Con questa iniziativa, l'azienda parmense sceglie di ascoltare la propria base, trasformando in un capo d'abbigliamento d'impatto un messaggio che la community ha fatto proprio in modo del tutto spontaneo. Disponibile nelle classiche colorazioni bianco e blu , la t-shirt unisce l'orgoglio sportivo a un'estetica decisamente contemporanea. Il design essenziale mette al centro il significato profondo delle parole, impresse in grande sulla schiena, mentre la scelta di una vestibilità oversize strizza l'occhio allo streetwear. Questa combinazione rende il capo estremamente versatile, pensato non solo per sostenere le Nazionali durante le partite, ma anche per essere integrato con stile nella quotidianità urbana.

La maglietta Erreà diventa manifesto

Il lancio si inserisce in un momento d'oro per la pallavolo italiana, che negli ultimi anni ha vissuto una crescita straordinaria, trainata dai grandi risultati sul campo e da una fanbase sempre più ampia, giovane e coinvolta. In questo scenario, il motto «Repubblica fondata sulla pallavolo» supera i confini del semplice tormentone per diventare un forte simbolo di appartenenza e un modo per riconoscersi in una passione comune. «Questo progetto nasce proprio dall'ascolto attivo del nostro mondo», ha dichiarato Roberto Gandolfi, vicepresidente di Erreà. «Abbiamo visto una frase trasformarsi nel manifesto di un'intera community e abbiamo voluto renderle omaggio attraverso un capo che i tifosi possano sentire profondamente proprio. Per Erreà, vestire la pallavolo italiana significa anche questo: riconoscere i simboli identitari che accompagnano la crescita e l'entusiasmo di questo splendido movimento». La nuova t-shirt «Repubblica fondata sulla pallavolo» è disponibile sul sito ufficiale di Erreà.