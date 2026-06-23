Volley Mercato: Natasha Spinello sarà la seconda regista della Futura

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La Futura Volley Giovani completa il reparto palleggiatrici con l’arrivo di un profilo importante come quello di Natasha Spinello . A Busto Arsizio porterà in dote la maturità di chi conosce bene le dinamiche dell’A2 e la mentalità di una giocatrice che saprà farsi trovare sempre pronta quando chiamata in causa. Caratteristiche che ne fanno il profilo ideale per comporre il giusto mix tra esperienza e gioventù con Helena Sassolini, garantendo qualità, equilibrio e affidabilità in ogni momento della stagione.

LA CARRIERA

Nata a Latina e cresciuta nel prestigioso settore giovanile del Volleyrò, Spinello vanta una carriera ricca di soddisfazioni. Classe 1998, Natasha si forma al Volleyrò tra giovanili e B1. Con il club romano ha conquistato due scudetti Under 16 e tre Under 18 (quello del 2015 arricchito dal premio come miglior palleggiatrice della rassegna tricolore) guadagnandosi anche la convocazione nelle Nazionali giovanili azzurre. A diciassette anni compie il grande salto in A1, dove fa il suo esordio nella stagione 2016/17 con Bolzano. Nel campionato successivo si trasferisce in A2 a Olbia prima di fermarsi un anno a causa di un grave infortunio. Torna in campo nel 2019 con Marsala nell’annata caratterizzata dallo stop per il Covid e successivamente veste le maglie di Sassuolo, Ravenna e Sant’Elia prima dell’ultima tappa a Vicenza, dove è rimasta dal 2023 fino al campionato da poco concluso.

Ora per Spinello si apre una nuova sfida con i colori della Futura Volley: un’avventura che porta a Busto Arsizio una regista esperta, capace di interpretare il gioco con lucidità e velocità, mettendo il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio della squadra e delle ambizioni del club.

Le parole di Natasha Spinello

Cosa ti ha stuzzicato in particolare del corteggiamento di Futura?

« Devo essere onesta: non poteva esserci momento migliore per ricevere questa proposta e concedermi un nuovo, importante trampolino di lancio. Venivo da tre stagioni consecutive in un posto che ormai era diventato una seconda casa ma sentivo che era arrivato il momento di rimettermi in gioco e uscire dalla mia zona di comfort. Quando ho ricevuto la chiamata del coach e del direttore sportivo, e ho capito che tipo di roster stavano allestendo, ho sentito una scintilla dentro di me! Ho capito subito che era un’occasione troppo grande per lasciarsela sfuggire ».

Dopo tre stagioni in B1 a Vicenza torni sui taraflex dell’A2: sensazioni?

« A Vicenza ho trovato stabilità e un ambiente in cui sono stata davvero benissimo ma l’idea di rimettere piede sul taraflex rosa dell’A2 mi emoziona tantissimo, anche oggi che non sono più una ragazzina di diciott’anni! Sentirsi di nuovo parte integrante della pallavolo di alto livello fa sempre un certo effetto e mi dà una carica incredibile ».

Cosa potrà dare Natasha alla Futura “edizione 2026/27”?

« Spero prima di tutto di mettere la mia esperienza al servizio delle compagne, portando grinta, positività e divertimento in ogni singolo allenamento. Sono pronta a dare il cento per cento e a fare tutto ciò che è in mio potere per aiutare la squadra a raggiungere i traguardi più alti possibili ».

Conosci molto bene il campionato di A2, quali sono le tue istruzioni per l’uso per la prossima stagione?

« È un campionato che conosco bene ma negli ultimi anni il livello si è alzato tantissimo. In più, il ritorno al girone unico renderà ogni singola sfida una battaglia di altissimo livello. Ricordo che quando ho affrontato il campionato a 17 squadre i turni infrasettimanali erano tantissimi e i ritmi molto duri. Per questo la vera chiave per rendere al meglio sarà la tenuta mentale. Quando il gruppo si amalgama, è unito nella stessa direzione e sviluppa una mentalità vincente, diventa molto più facile superare ogni tipo di stanchezza fisica ».

Ad una prima analisi quali possono essere i motivi di interesse del roster allestito da Busto Arsizio?

« Premetto che sono molto scaramantica, quindi non parlerò di obiettivi specifici! Però posso dire con certezza che un roster con questa qualità può e deve ambire a togliersi le più grandi soddisfazioni. Sulla carta non ci manca assolutamente nulla per giocarcela a viso aperto e competere con i top team della categoria ».

Quali sono i tuoi hobby e cosa ti piace fare quando abbassi le ginocchiere?

« Cosa faccio quando abbasso le ginocchiere? Beh, proprio a brevissimo, il 13 luglio, festeggerò la mia laurea in Nutrizione! Questa è la mia seconda grande passione: amo tutto ciò che riguarda il cibo, il benessere e la salute. Inoltre, adoro viaggiare: appena posso cerco di concedermi almeno un viaggio all’anno oltreoceano per scoprire nuovi angoli di mondo. Poi quando torno a casa a Latina, mi trasformo in una zia a tempo pieno per i miei due splendidi nipoti ».

Presentati e saluta i tifosi biancorossi!

« Per presentarmi posso solo dire che non vedo l’ora di iniziare.. gioco a pallavolo da quando avevo 4 anni e chi mi conosce sa quanto questo sport sia la mia vita. Ricordo quello della Futura come un impianto splendido e caloroso e mi auguro di vederlo riempito da tantissimi tifosi, perché il loro supporto fa davvero la differenza in campo. Ci vediamo prestissimo al palazzetto, vi auguro una splendida estate e mando un grande abbraccio a tutti i tifosi biancorossi ».

Le parole del tecnico Michele Marchiaro

« Con Natasha ci siamo capiti subito, fin dalle prime telefonate. Cercavamo un profilo ben preciso: che oltre al valore tecnico potesse portare esperienza, personalità e la capacità di dare stabilità al gruppo in ogni situazione. Abbiamo parlato a lungo di questa filosofia e la sua energia e la sua visione si sono sposate perfettamente con il progetto che stiamo costruendo ».