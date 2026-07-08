L’Italia torna al completo e va a caccia delle Finals

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Centrare per il quinto anno di fila la qualificazione alle Finals della Volleyball Nations League e poter difendere il titolo della rassegna intercontinentale vinto nelle ultime due edizioni. A Hong Kong l'Italia del commissario tecnico Julio Velasco vuole confermarsi ai massimi livelli, provando a giocare anche la terza week della pool 8 di VNL da protagonista cosi come ha fatto nelle prime due tappe della rassegna estiva. Valore aggiunto sicuramente il rientro in gruppo delle ste
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