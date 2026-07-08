Le società hanno votato i premi di rendimento 2025/2026

ROMA - La Lega Pallavolo Maschile ha reso noto a chi sono stati assegnati i premi per stagione sportiva 2025/26 della Serie A Credem Banca per allenatori, tecnici e atleti, votati dagli stessi club iscritti.

Essendo questi premi riferiti alla stagione 2025/26, è indicata come squadra di appartenenza quella della scorsa stagione, con la relativa denominazione.

I PREMI DI LEGA 2025/26

36° Premio “Costa–Anderlini” – Miglior Allenatore

Angelo Lorenzetti (Sir Susa Scai Perugia) per la SuperLega Credem Banca

Simone Di Tommaso (Abba Pineto) per la Serie A2 Credem Banca

Antonio Polimeni (Domotek Reggio Calabria) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Gianfranco Badiali” – Miglior giocatore italiano Under 23

Luca Porro (Valsa Group Modena) per la SuperLega Credem Banca

Manuel Zlatanov (Consar Ravenna) per la Serie A2 Credem Banca

Marco Fedrici (Personal Time San Donà di Piave) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Ilario Toniolo” – Miglior arbitro di SuperLega Credem Banca

Umberto Zanussi

Premio “Cesare Massaro” – Miglior arbitro di Serie A2/A3 Credem Banca

Andrea Clemente

CLASSIFICHE INDIVIDUALI DI RENDIMENTO

Premio “Andrej Kuznetsov” – Miglior realizzatore della Regular Season

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova) per la SuperLega Credem Banca: 450 punti

Arinze Kelvin Nwachukwu (Sviluppo Sud Catania) per la Serie A2 Credem Banca: 469 punti

Riccardo Mian (Conad Reggio Emilia) per la Serie A3 Credem Banca: 386 punti

Miglior Servizio

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Miglior Ricezione

Marco Gaggini (Sir Susa Scai Perugia)

Miglior Schiacciatore/Opposto

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Miglior Centrale

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)

Maggior numero di Ace



Paul Buchegger (Valsa Group Modena): 62 Ace

Maggior numero di Muri Vincenti

Thomas Beretta (Vero Volley Monza): 44 Muri

Maggior numero di Attacchi Vincenti

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova): 369 Attacchi Vincenti

A CHI SONO DEDICATI I PREMI INDIVIDUALI

Costa-Anderlini – Miglior allenatore di SuperLega, Serie A2 e A3

Dedicato a: Angelo Costa (1918-1977), allenatore di pallavolo e vincitore dei primi quattro Scudetti della pallavolo maschile. Ha legato la sua carriera da coach alla piazza di Ravenna; Franco Anderlini (1921-1984), allenatore di pallavolo, vincitore di 8 Scudetti con Modena, tra il 1957 e il 1974. Tra il 1975 e il 1977 ha guidato la Nazionale Italiana.

Gianfranco Badiali – Miglior U23 italiano di SuperLega, Serie A2 e A3

Pallavolista che militava tra le fila della squadra di Falconara, formazione nella quale era cresciuto, scomparso prematuramente nel 1988 a causa di una malattia. A Badiali è dedicato il palasport falconarese. Ben 35 le presenze in maglia azzurra con la Nazionale Italiana, con l’esordio avvenuto nel 1985 con il successo contro l’Olanda.

Andrej Kuznetsov – Miglior realizzatore di SuperLega, Serie A2 e A3

Premio intitolato alla memoria di Andrej Kuznetsov (1966-1994), pallavolista sovietico – dal 1991 russo – ha incrociato la sua carriera agonistica con l’Italia vestendo le maglie di Lazio, Capurso Gioia e 4 Torri Ferrara. Scomparso prematuramente il 30 dicembre 1994 in seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Francavilla al Mare. Il comune di Gioia del Colle (club con il quale ha centrato la promozione in Serie A1) gli ha intitolato uno dei palazzetti sportivi della città.

Ilario Toniolo e Cesare Massaro – Miglior arbitro di SuperLega e di Serie A2/A3

Riconoscimento che va ai migliori arbitri di SuperLega e di Serie A2/A3 dedicato alla memoria di due ex direttori di gara della pallavolo in Italia.