Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Italia cambia sempre ma vola alle Finals Eight, De Giorgi sorride

Cuba battuta in rimonta alla Nations League. Dopo 7 edizioni alle finali non ci sarà il Brasile
Diego De Ponti
1 min
De GiorgiItaliaVNL
L'Italia cambia sempre ma vola alle Finals Eight, De Giorgi sorride© FIORENZO GALBIATI

Giovane, in evoluzione ma sempre al top. L’Italia del ct Ferdinando De Giorgi vola alle Finals Eight di Nations League in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Ieri gli azzurri hanno centrato la terza vittoria consecutiva a Osaka, e l’ottava complessiva al termine delle tre week di VNL, e rilanciano la sfida per aggiudicarsi un torneo che è sempore sfuggito ai due volte campioni del mondo. Un anno fa, sempre a Ningbo, l’Italia s

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS