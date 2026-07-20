L'Italia cambia sempre ma vola alle Finals Eight, De Giorgi sorride

Giovane, in evoluzione ma sempre al top. L’Italia del ct Ferdinando De Giorgi vola alle Finals Eight di Nations League in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Ieri gli azzurri hanno centrato la terza vittoria consecutiva a Osaka, e l’ottava complessiva al termine delle tre week di VNL, e rilanciano la sfida per aggiudicarsi un torneo che è sempore sfuggito ai due volte campioni del mondo. Un anno fa, sempre a Ningbo, l’Italia s