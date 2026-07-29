"Top manager donna. Aprirà a nuovi mondi"

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Venti anni per la A femminile. Il presidente di Lega Mauro Fabris è pronto a lasciare la carica che ha ricoperto in questi venti anni di crescita e di riordino del mondo del volley femminile. Il suo mandato è in scadenza e si lavora per definire il profilo di c
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS