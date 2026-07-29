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"Top manager donna. Aprirà a nuovi mondi"

" Questo è il momento per consolidare i grandi risultati di questi anni. Dobbiamo avere strumenti per garantire un ecosistema competitivo"
Diego De Ponti
1 min
Mauro Fabris
"Top manager donna. Aprirà a nuovi mondi"

Venti anni per la A femminile. Il presidente di Lega Mauro Fabris è pronto a lasciare la carica che ha ricoperto in questi venti anni di crescita e di riordino del mondo del volley femminile. Il suo mandato è in scadenza e si lavora per definire il profilo di c

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