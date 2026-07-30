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Nations League, De Giorgi: "La determinazione è il segreto dell'Italia"

In Cina, gli azzurri del volley affrontano i quarti di finale con gli USA. Un anno fa, sempre in questa sede, persero la finale contro la Polonia
Diego De Ponti
1 min
VNLDe GiorgiItalia
Nations League, De Giorgi: "La determinazione è il segreto dell'Italia"© FIORENZO GALBIATI

TORINO - Caccia alla stella che manca. L’Italia di Ferdinando De Giorgi fa il suo esordio oggi nella Finals Eight di Volley Nations League e sfida gli Stati Uniti di Karch Kiraly, alle ore 9 italiane (diretta Dazn e Vbtv), presso la Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo. Partita ad alto quoziente di difficoltà per la forza della compagine statunitense, ma che gli azzurri vivono alla luce del fatto che non sono bicampioni del mondo ma questo torneo è gli

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