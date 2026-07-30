Nations League, De Giorgi: "La determinazione è il segreto dell'Italia"

TORINO - Caccia alla stella che manca. L’Italia di Ferdinando De Giorgi fa il suo esordio oggi nella Finals Eight di Volley Nations League e sfida gli Stati Uniti di Karch Kiraly, alle ore 9 italiane (diretta Dazn e Vbtv), presso la Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo. Partita ad alto quoziente di difficoltà per la forza della compagine statunitense, ma che gli azzurri vivono alla luce del fatto che non sono bicampioni del mondo ma questo torneo è gli