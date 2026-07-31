 Italia, che lezione! "Sì, abbiamo subìto. Testa all’Europeo"

Piovono cannonate sugli azzurri. La corsa dell’Italia nelle Finals Eight di Volley Nations League, a Ningbo in Cina, si è fermata ieri ai quarti contro gli Stati Uniti che hanno sfruttato appieno il servizio per mandare in tilt il gioco degli azzurri. Per i giocatori stelle e strisce quindici ace contro i cinque degli azzurri con un killer spietato come l’opposto Jake Hanes che porta a referto sei ace. Non poco. Ma al di là delle cap