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 Italia, che lezione! "Sì, abbiamo subìto. Testa all’Europeo"

Il ct De Giorgi: "Loro bravi, noi però non ce la siamo mai giocata come avremmo voluto. Ma ho fiducia"
Diego De Ponti
1 min
Finals EightVolley Nations LeagueItalvolley
 Italia, che lezione! "Sì, abbiamo subìto. Testa all’Europeo"© GALBIATI FIORENZO

Piovono cannonate sugli azzurri. La corsa dell’Italia nelle Finals Eight di Volley Nations League, a Ningbo in Cina, si è fermata ieri ai quarti contro gli Stati Uniti che hanno sfruttato appieno il servizio per mandare in tilt il gioco degli azzurri. Per i giocatori stelle e strisce quindici ace contro i cinque degli azzurri con un killer spietato come l’opposto Jake Hanes che porta a referto sei ace. Non poco. Ma al di là delle cap

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