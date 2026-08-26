L'Italia batte la Francia nell'Eurovolley: le azzurre chiudono prime nel pool D

Quinta vittoria consecutiva al Cev Trendyol EuroVolley 2026 per le azzurre di Julio Velasco , che superano la Francia e chiudono al primo posto nel pool D il proprio percorso nella fase a gironi. L' Italia si impone 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19) e completa con il quinto successo consecutivo la settimana di Göteborg.

Verso gli ottavi di finale

Il cammino della nazionale proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove l’Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. L’avversaria sarà definita al termine della fase a gironi. La Pool D si completerà domani, giovedì 27 agosto, con Croazia-Montenegro alle ore 16 e Svezia-Francia alle ore 19. Al termine delle due gare sarà definita la classifica finale del raggruppamento e si completerà il quadro degli incroci per gli ottavi di finale.