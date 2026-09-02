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Antropova-Egonu, è duello con Haak. In palio c’è Istanbul

A Brno alle 19 i quarti di finale contro la Svezia. Le azzurre puntano sull’attacco, ma devono fermare l’opposta svedese per andare in semifinale
Diego De Ponti
1 min
ItaliaSveziaEgonu
Antropova-Egonu, è duello con Haak. In palio c’è Istanbul© GALBIATI / BENDA

La strada che porta a Istanbul passa dalla Svezia. L’Italia di Julio Velasco torna in campo alle ore 19 con diretta su Rai2, Sky Sport Arena, Dazn), per affrontare la Svezia nei quarti di finale. Al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno, le azzurre ritroveranno la formazione scandinava a dieci giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida non concederà appelli: chi vince proseguirà il proprio cammino verso Ist

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