Antropova-Egonu, è duello con Haak. In palio c’è Istanbul

Hai già un abbonamento? Accedi
La strada che porta a Istanbul passa dalla Svezia. L’Italia di Julio Velasco torna in campo alle ore 19 con diretta su Rai2, Sky Sport Arena, Dazn), per affrontare la Svezia nei quarti di finale. Al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno, le azzurre ritroveranno la formazione scandinava a dieci giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida non concederà appelli: chi vince proseguirà il proprio cammino verso Ist
Abbonati per continuare a leggere