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Plebiscito azzurro: nel cuore di Napoli col tifo di Mattarella

Finalista nella scorsa edizione, l’Italia parte tra le favorite insieme alla Polonia detentrice, alla Francia olimpionica e alla Bulgaria
Enrico Capello
1 min
Italia-SveziaEuropei 2026 pallavolonapoli
Plebiscito azzurro: nel cuore di Napoli col tifo di Mattarella© ANSA

A Dio piacendo. O, sarebbe meglio dire, Giove Pluvio permettendo. San Gennaro facci il miracolo. Tra sacro e profano, tra il serio e il faceto, a Napoli, patria della scaramanzia e Capitale Europa dello Sport 2026, si fanno gli scongiuri, guardano il cielo, per esorcizzare la pioggia. Che, in realtà, era attesa oggi con un 40% di possibilità di rovesci ma che, in queste ore, è data in ritirata. Nessun pericolo, quindi, salvo capricci del meteo, per l

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