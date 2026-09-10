Plebiscito azzurro: nel cuore di Napoli col tifo di Mattarella

A Dio piacendo. O, sarebbe meglio dire, Giove Pluvio permettendo. San Gennaro facci il miracolo. Tra sacro e profano, tra il serio e il faceto, a Napoli, patria della scaramanzia e Capitale Europa dello Sport 2026, si fanno gli scongiuri, guardano il cielo, per esorcizzare la pioggia. Che, in realtà, era attesa oggi con un 40% di possibilità di rovesci ma che, in queste ore, è data in ritirata. Nessun pericolo, quindi, salvo capricci del meteo, per l