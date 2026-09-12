Michieletto senza fretta: "Ma il ghiaccio è rotto"

Ora che si fa? A Napoli Alessandro Michieletto, talentuoso schiacciatore azzurro e dell’Itas Trento, è tornato in campo per un giro dietro a fine match nel contesto di una partita, quella inaugurale con la Svezia, che si era caricata di tantissimi significati. Una partita evento ma portata fino in fondo con la forza della volontà nonostante la pioggia intermittente. Ebbene, chiamiamola una serata particolare e dei tanti spunti. Tra tutti uno ha avuto un si