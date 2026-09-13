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Nella Notte Bianca di Sora sitting volley protagonista

Fra le discipline più seguite, fra le oltre 100 allestite la notte scorsa nelle strade della cittadina ciociara, grande interesse ha suscitato l'attività che si è svolta sul campo allestito nel cuore del centro storico
1 min
Sitting Volleynotte bianca dello sport di sora
Nella Notte Bianca di Sora sitting volley protagonista

SORA (FROSINONE)- Si è conclusa alle prime luci dell'alba la Notte Bianca dello Sport di Sora, la grandiosa kermesse sportiva che ha radunato in Ciociaria oltre 30000 persone, Campioni dello sport, trasformando la città ciociara in una grandissima palestra a cielo aperto, con oltre 300 le postazioni allestite da Federazioni, Discipline associate, Enti di promozione sportive e associazioni sportive del territorio, organizzata dall’Associazione dall' 03039 Ducato, con l’egida ed i patrocini del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Coni Lazio, della Regione Lazio, del Comune di Sora e della Provincia di Frosinone. Uno spazio nel centro della città è stato dedicato al sitting volley dove le associazioni del territorio hanno, dalle 17 alle 24.00 organizzato match integrati ai quali hanno partecipato atleti della disciplina e persone che, incuriosite hanno voluto provare la pallavolo giocata da seduti.

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