Gli 80 anni della Fipav commemorati con una medaglia

L’iniziativa si inserisce nel percorso di celebrazioni dell’80° anniversario della Federazione, che proprio nei giorni scorsi ha vissuto a Modena un altro importante momento con la prima visione assoluta del docufilm “80 YEARS – FIPAV ANNIVERSARY”, dedicato agli otto decenni di storia della pallavolo italiana attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti.

Le celebrazioni accompagnano un momento particolarmente significativo per il movimento, con la Nazionale maschile campione del mondo in carica impegnata nei Campionati Europei 2026, e arrivano dopo un 2025 straordinario, segnato dalla conquista dei Campionati del Mondo sia maschile sia femminile. Proprio questi successi, insieme agli ottant’anni di storia della Federazione, sono gli elementi al centro della medaglia celebrativa.

Il dritto è dedicato all’80° anniversario della FIPAV: al centro è presente il logo ufficiale federale, accompagnato dalle date 1946 e 2026, rispettivamente anno di costituzione della Federazione e anno dell’80° anniversario. Il rovescio, invece, celebra i trionfi mondiali del 2025 con i trofei conquistati dalla Nazionale maschile nelle Filippine e dalla Nazionale femminile in Thailandia, raffigurati attraverso la tampografia a colori.

Sul rovescio, invece, sono raffigurati, attraverso la tampografia a colori, i trofei conquistati nel 2025 dalla Nazionale maschile nelle Filippine e dalla Nazionale femminile in Thailandia.

La medaglia rappresenta così un ulteriore tassello delle celebrazioni di un anniversario speciale, capace di unire storia, memoria e successi del presente, raccontando il percorso che in ottant’anni ha portato la pallavolo italiana ad affermarsi ai massimi livelli internazionali.