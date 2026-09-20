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Sbertoli: "Ci piace essere qui, andiamo fino in fondo"

L’Italia gioca alle 21.05, a torino, gli ottavi contro la Danimarca, un minoto di silenzio per la memoria di Mazzola
Diego De Ponti
1 min
SbertoliItaliaDanimarca
Sbertoli: "Ci piace essere qui, andiamo fino in fondo"© FILIPPO RUBIN

Ora si fa sul serio. Alle 21.05 gli azzurri affronteranno, a Torino nell’impianto del Palavela, la Danimarca (giunta quarta nella Pool C) sarà la prima gara da dentro o fuori per Giannelli e compagni, contro una formazione che ha dalla sua parte tanta fisicit&agrav

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