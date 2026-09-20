Sbertoli: "Ci piace essere qui, andiamo fino in fondo"

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Ora si fa sul serio. Alle 21.05 gli azzurri affronteranno, a Torino nell’impianto del Palavela, la Danimarca (giunta quarta nella Pool C) sarà la prima gara da dentro o fuori per Giannelli e compagni, contro una formazione che ha dalla sua parte tanta fisicit&agrav
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