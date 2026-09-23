«Meglio stare fuori perché vuol dire che fila tutto liscio»

Ritorno al presente. Alessandro Michieletto non è solo il giocatore migliore del Mondiale 2025, è anche un uomo che ha intrapreso un viaggio per ritornare alla sua dimensione dopo il lungo stop iniziato a fine gennaio. Un viaggio fatto di piccoli passi, di attese e di piccole gioie. Come il set giocato con la Danimarca domenica scorsa . Alessandro, come si sente ora? «Ho avuto bisogno di un paio di set per ritrovare un po’ di ritmo, per sciogliermi un po’ di più. Entrare sul punteggio di 2-0 è stato più semplice. Adesso arriveranno partite dove sarà necessario essere pronto in situazioni più delicate. Spero che non servano perché vorrà dire che va tutto bene. Fisicamente mi sento molto bene e questo vuol dire che in questi mesi ho lavorato molto bene». Da trascinatore a uomo che aspetta di entrare. Come vive questa situazione? «È più difficile. È meglio partire in campo. I due set che ho giocato mi serviranno per entrare un po’ più tranquillo, un po’ più consapevole di quello che posso fare». Dobbiamo sperare di vederla in campo o di non vederla? «No, di non vedermi. Perché vuol dire che va tutto bene. Scherzo, se verrò chiamato in causa, spero veramente di dare il mio contributo».

Michieletto: "Speravo di essere protagonista"

Quando è iniziata quest’estate in azzurro, sperava di essere a questo punto oggi o sperava in qualcosa di più? «È stata un po’ un’altalena, all’inizio speravo meglio, speravo di essere protagonista. C’è stato un momento di dubbio e quindi va bene la situazione attuale. Diciamo che sono al 50%».

Il gruppo un anno fa ha assorbito l’assenza di Daniele Lavia, ora sta facendo lo stesso con la sua. Sembra quasi una cosa normale. «La nostra forza è che siamo tutti forti. Quando penso al nostro percorso mi sembra chiaro. Nel 2021 eravamo giovani giovani e adesso siamo migliorati, siamo cresciuti. Dicevano tutti che non avevamo nessuno in posto 4, qui ne abbiamo cinque di assoluto livello. Ogni anno diventiamo più forti perché diventiamo più esperti. Questo gap di esperienza lo abbiamo pagato in passato. È successo alle Olimpiadi».

"Nations League? Abbiamo pagato giornata no"

Come ha letto da fuori la delusione di Volley Nations league? «Io ero nervoso perché avrei voluto essere lì. Abbiamo pagato una giornata no in ricezione e non siamo riusciti a uscirne. Ma quella partita con gli USA non misura il valore dell’Italia. È un capitolo chiuso. Ora pensiamo alla Finlandia».

Come valuta i finlandesi? «Sono tosti perché difendono, attaccano, battono bene. Poi quando giocano contro l’Italia giocano a mente libera. Conosciamo gli schiacciatori e l’opposto, hanno giocato in Italia in squadre forti. Quindi il livello si alza. Però sono anche consapevole che difendano a noi, quindi affrontiamola bene, con il giusto approccio, e anche disponibili e pronti a giocare punto a punto».