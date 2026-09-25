Il volley nei fumetti, è uscito “Ai confini del tempo - Ultimo set”

E se la prossima grande sfida della pallavolo si giocasse nello spazio, contro una squadra di droni controllati dall’intelligenza artificiale? questo il tema della pubblicazione realizzata grazie alla collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA)
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Pubblicato il 25.09.2026, 17:48

2 min

Ai confini del tempo - Ultimo setLucchettaFipavAgenzia Spaziale

ROMA-Una nuova avventura a fumetti che mette al centro il volley, nata dalla collaborazione tra FIPAV, ASI ed ESA, e che porta lo sport e lo spazio all'attenzione dei lettori, tra talento, tecnologia e spirito di squadra.

E se la prossima grande sfida della pallavolo si giocasse nello spazio, contro una squadra di droni controllati dall’intelligenza artificiale? È questa l’incredibile avventura al centro di “Ai confini del tempo - Ultimo set”, il fumetto nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che sarà distribuito il 25 e 26 settembre 2026 in occasione delle semifinali e delle finali dei Campionati Europei di pallavolo maschile.

Una storia ispiratrice che porta in campo, e oltre i confini della Terra, i valori dello sport e dell’esplorazione spaziale: spirito di squadra, fiducia, determinazione e voglia di mettersi alla prova. Un messaggio rivolto in particolare ai giovani, per stimolare la curiosità, per avvicinarli alla scienza e ricordare che ogni grande impresa nasce dalla capacità di collaborare e guardare al futuro con immaginazione.

A guidare questa avventura sono l’astronauta ESA Luca Parmitano e le campionesse Anna Danesi, Alessia Orro e Myriam Sylla, insieme ai campioni Fabio Balaso, Simone Giannelli e Alessandro Michieletto, con il prezioso aiuto di Andrea Lucchetta e Marco Meoni. La loro missione sarà dimostrare che talento, intuito e intelligenza collettiva possono fare la differenza anche di fronte alle tecnologie più avanzate.

Tecnologia contro talento, algoritmi contro intuizione, intelligenza artificiale contro spirito di squadra: “Ai confini del tempo - Ultimo set” racconta da un lato una storia ambientata nel futuro, ma pone anche una domanda molto attuale: quanto conterà ancora la capacità di fare squadra in un mondo sempre più tecnologico?

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