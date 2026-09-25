Al via domani su Dazn la Courmayeur Cup con le protagoniste del volley femminile italiano

Ai piedi del Monte Bianco prenderà dunque forma il primo grande appuntamento della stagione del volley femminile italiano. Per il terzo anno consecutivo, la Courmayeur Cup vedrà sfidarsi le prime quattro classificate dello scorso campionato: Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara , saranno quindi protagoniste del torneo amichevole organizzato dalla Lega Volley Femminile .

Ad aprire il programma, sabato 26 settembre alle 15:30, sarà la sfida tra Conegliano e Novara. A seguire, alle 18:15, scenderanno in campo Scandicci contro Milano per la seconda semifinale. Domenica 27 settembre, alle 15:30, si disputerà la finale per il terzo posto, mentre alle 18:00 andrà in scena la finalissima che decreterà la squadra vincitrice del trofeo.

Dal 1° ottobre l’attenzione si sposterà invece sulla Coppa Pallavolo Senza Confini, competizione che riunirà quattro importanti realtà del volley europeo. Le due competizioni si inseriscono nella ricca programmazione di Dazn dedicata al volley. A partire dal 3 ottobre 2026, la piattaforma trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, il massimo campionato italiano femminile. L’offerta della piattaforma comprende inoltre la SuperLega Credem Banca, la Cev Champions League, il Mondiale per Club, in programma a dicembre, e le migliori sfide di Cev Cup e Challenge Cup oltre alle competizioni di Serie A2 maschile e femminile.