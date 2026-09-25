Al via domani su Dazn la Courmayeur Cup con le protagoniste del volley femminile italiano

In campo Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 25.09.2026, 18:10

3 min

dazn volley
TORINO - La grande pallavolo si conferma protagonista su Dazn con una settimana di eventi: si comincia questo weekend con la Courmayeur Cup, il tradizionale appuntamento che riunisce le migliori squadre dell'ultimo campionato di Serie A1 Femminile, per poi proseguire il 1° e 2 ottobre con la Coppa Pallavolo Senza Confini, torneo internazionale che vedrà affrontarsi Rana Verona, VfB Friedrichshafen, ACH Volley Ljubljana e TSV Raiffeisen Hartberg. Un doppio appuntamento di grande volley nazionale e internazionale che anticipa il debutto della Serie A1 Fineco, disponibile integralmente su DAZN a partire dal 3 ottobre.

Ai piedi del Monte Bianco prenderà dunque forma il primo grande appuntamento della stagione del volley femminile italiano. Per il terzo anno consecutivo, la Courmayeur Cup vedrà sfidarsi le prime quattro classificate dello scorso campionato: Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara, saranno quindi protagoniste del torneo amichevole organizzato dalla Lega Volley Femminile.

Ad aprire il programma, sabato 26 settembre alle 15:30, sarà la sfida tra Conegliano e Novara. A seguire, alle 18:15, scenderanno in campo Scandicci contro Milano per la seconda semifinale. Domenica 27 settembre, alle 15:30, si disputerà la finale per il terzo posto, mentre alle 18:00 andrà in scena la finalissima che decreterà la squadra vincitrice del trofeo.

Dal 1° ottobre l’attenzione si sposterà invece sulla Coppa Pallavolo Senza Confini, competizione che riunirà quattro importanti realtà del volley europeo. Le due competizioni si inseriscono nella ricca programmazione di Dazn dedicata al volley. A partire dal 3 ottobre 2026, la piattaforma trasmetterà infatti tutte le partite della LVF A1 Fineco, il massimo campionato italiano femminile. L’offerta della piattaforma comprende inoltre la SuperLega Credem Banca, la Cev Champions League, il Mondiale per Club, in programma a dicembre, e le migliori sfide di Cev Cup e Challenge Cup oltre alle competizioni di Serie A2 maschile e femminile.

Tutte le news
Pallavolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS