In Piazza Duca d’Aosta a Milano nuovo appuntamento con il Volley S3

Sarà un autunno intenso per il Volley S3 che il 2 ottobre ripartirà da Milano, in Piazza Duca d’Aosta, per poi proseguire il 6 ottobre a Bari, nella cornice di Piazza del Ferrarese, quindi il 13 ottobre a Torino, a Parco Dora, uno dei luoghi simbolo della cultura urbana torinese fino alla tappa di Roma del 23 ottobre che, per la prima volta nella storia, porterà il Volley S3 in un aeroporto, in questo caso quello romano dell’Urbe.

Per l’appuntamento capitolino il Volley S3 sarà S3 CONNECT con l’iniziativa europea Erasmus+ Sport coordinata dalla FIPAV e finalizzata a promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e sviluppo di competenze attraverso lo sport, unendo il modello Volley S3 e la metodologia Educazione Attraverso lo Sport (ETS). Nel progetto sono coinvolte anche la Federazione turca di pallavolo (TVF) e la Federazione islandese.

Le piazze torneranno così a trasformarsi in campi di gioco a cielo aperto dedicati ai più giovani, tra sport, sorrisi e inclusione. Protagonisti saranno ancora una volta i ragazzi, che potranno vivere un’esperienza di gioco insieme ad Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e a Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati di volta in volta dagli Smart Coach FIPAV del territorio.

I partner del Circuito 2026 sono: ESA con il Progetto IRIDE, MASAF - ISMEA, MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids e Fondazione Sit.