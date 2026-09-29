A Verona il Premio Jimmy George per il pubblico più corretto
BOLOGNA- Assegnati dalla Lega Pallavolo Serie A i riconoscimenti per i pubblici più corretti della stagione 2025/26. Il premio “Jimmy George”, riservato alle tifoserie di Superlega, è andato alla Rana Verona, mentre il Premio “Kirk Kilgour”, riservato ai sostenitori delle formazioni di A2 e A3 è andato alla Consar Ravenna (A2) e alla Domotek Reggio Calabria (A3).
I tre premi verranno consegnati in occasione delle prime sfide casalinghe delle tre società: Rana Verona aprirà il prossimo campionato di SuperLega Credem Banca con il match di sabato 17 ottobre (ore 18.00) contro Cucine Lube Civitanova, in diretta su Rai Sport e VBTV.
Consar Ravenna, invece, sarà di scena domenica 18 ottobre davanti al proprio pubblico nella sfida delle 18.00 contro Yuasa Battery Grottazzolina, mentre Domotek Reggio Calabria dovrà attendere domenica 25 ottobre prima di ricevere, nella prima gara casalinga, il premio; in quell’occasione i reggini sfideranno Consoli Sferc Brescia alle ore 16.00.
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